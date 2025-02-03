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В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью
В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью - РИА Новости, 03.02.2025
В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью
Тринадцатилетний мальчик попал в больницу с ожогами губ и глаз после того, как неизвестные разбили бутылку с щелочью на детской площадке в Красногвардейском... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:59:00+03:00
2025-02-03T10:59:00+03:00
2025-02-03T10:59:00+03:00
происшествия
красногвардейский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу с ожогами губ и глаз после того, как неизвестные разбили бутылку с щелочью на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступила телефонограмма из детской больницы, куда доставили 13-летнего мальчика с химическим ожогом губ и глаз. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. "С его слов, около трех часов дня на детской площадке во дворе дома 50 по улице Коммуны неизвестные разбили бутылку с неустановленной жидкостью, брызги которой попали ему в лицо. По предварительным данным, в бутылке содержалась щелочь", – говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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красногвардейский район
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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью
В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу с химическим ожогом губ и глаз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу с ожогами губ и глаз после того, как неизвестные разбили бутылку с щелочью на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступила телефонограмма из детской больницы, куда доставили 13-летнего мальчика с химическим ожогом губ и глаз. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"С его слов, около трех часов дня на детской площадке во дворе дома 50 по улице Коммуны неизвестные разбили бутылку с неустановленной жидкостью, брызги которой попали ему в лицо. По предварительным данным, в бутылке содержалась щелочь", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.