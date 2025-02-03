https://ria.ru/20250203/peterburg-1996986947.html

В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью

В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью - РИА Новости, 03.02.2025

В Петербурге школьник получил ожоги от разбитой бутылки с щелочью

Тринадцатилетний мальчик попал в больницу с ожогами губ и глаз после того, как неизвестные разбили бутылку с щелочью на детской площадке в Красногвардейском... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:59:00+03:00

2025-02-03T10:59:00+03:00

2025-02-03T10:59:00+03:00

происшествия

красногвардейский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу с ожогами губ и глаз после того, как неизвестные разбили бутылку с щелочью на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, идет проверка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в полицию поступила телефонограмма из детской больницы, куда доставили 13-летнего мальчика с химическим ожогом губ и глаз. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. "С его слов, около трех часов дня на детской площадке во дворе дома 50 по улице Коммуны неизвестные разбили бутылку с неустановленной жидкостью, брызги которой попали ему в лицо. По предварительным данным, в бутылке содержалась щелочь", – говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20250127/moskva-1995732093.html

красногвардейский район

санкт-петербург

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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)