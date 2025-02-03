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Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 03.02.2025 (обновлено: 12:34 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/peskov-1997022806.html
Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, заявил Песков
Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2025
Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, заявил Песков
Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, об этом говорит ситуация на земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:33:00+03:00
2025-02-03T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, об этом говорит ситуация на земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Даунинг-стрит в понедельник сообщили, что премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью. "Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе западной Европы. Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту вот конфронтационную линию, навязывают своим партнерам по европейским делам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о призыве Стармера к лидерам ЕС усилить санкционное давление на Россию. Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250116/britaniya-1993919039.html
https://ria.ru/20250203/peskov-1997022113.html
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в мире, цены на нефть, россия, брюссель, киев, дмитрий песков, кир стармер, антониу кошта, евросоюз, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Россия, Брюссель, Киев, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет
Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, заявил Песков

Песков: динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Динамика в зоне СВО складывается не в пользу Киева, об этом говорит ситуация на земле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Даунинг-стрит в понедельник сообщили, что премьер Великобритании Кир Стармер в понедельник в ходе неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовет европейские страны продолжать оказывать санкционное давление на продажу Россией энергоносителей и предприятия, связанные с ракетной промышленностью.
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"Достаточно последовательная позиция британского руководства. Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе западной Европы. Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту вот конфронтационную линию, навязывают своим партнерам по европейским делам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о призыве Стармера к лидерам ЕС усилить санкционное давление на Россию.
Европейские лидеры соберутся в понедельник на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошта, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, следует из повестки саммита.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьРоссияБрюссельКиевДмитрий ПесковКир СтармерАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросовет
 
 
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