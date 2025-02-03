https://ria.ru/20250203/parki-1997039918.html

Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья

Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья - РИА Новости, 03.02.2025

Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья

Парки и лесопарки Подмосковья привлекли свыше 1,4 миллиона посетителей за прошлую неделю, это на 196 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:27:00+03:00

2025-02-03T13:27:00+03:00

2025-02-03T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Парки и лесопарки Подмосковья привлекли свыше 1,4 миллиона посетителей за прошлую неделю, это на 196 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости области могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, которые расположены на открытом воздухе. Их посетило более 670 тысяч человек с начала зимнего сезона. Также в области расположены 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности. "Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", - сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В воскресенье, 2 февраля, было зафиксировано наибольшее количество посетителей за неделю: более 256 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 456 тысяч человек, а в будние дни в среднем парки посетили около 200 тысяч человек. Самый посещаемый парк области на прошлой неделе - "Пехорка" в Балашихе. Он принял более 49 тысяч человек.

https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996587922.html

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московская область (подмосковье), балашиха