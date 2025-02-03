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Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья - РИА Новости, 03.02.2025
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Новости Подмосковья
 
13:27 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/parki-1997039918.html
Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья
Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья - РИА Новости, 03.02.2025
Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья
Парки и лесопарки Подмосковья привлекли свыше 1,4 миллиона посетителей за прошлую неделю, это на 196 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:27:00+03:00
2025-02-03T13:27:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Парки и лесопарки Подмосковья привлекли свыше 1,4 миллиона посетителей за прошлую неделю, это на 196 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости области могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, которые расположены на открытом воздухе. Их посетило более 670 тысяч человек с начала зимнего сезона. Также в области расположены 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности. "Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", - сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В воскресенье, 2 февраля, было зафиксировано наибольшее количество посетителей за неделю: более 256 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 456 тысяч человек, а в будние дни в среднем парки посетили около 200 тысяч человек. Самый посещаемый парк области на прошлой неделе - "Пехорка" в Балашихе. Он принял более 49 тысяч человек.
https://ria.ru/20250131/podmoskove-1996587922.html
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха
Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья

Подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиПосетители в одном из подмосковных парков
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Посетители в одном из подмосковных парков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Парки и лесопарки Подмосковья привлекли свыше 1,4 миллиона посетителей за прошлую неделю, это на 196 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости области могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, которые расположены на открытом воздухе. Их посетило более 670 тысяч человек с начала зимнего сезона. Также в области расположены 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 километров, охватывающие различные уровни сложности.
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"Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку", - сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
В воскресенье, 2 февраля, было зафиксировано наибольшее количество посетителей за неделю: более 256 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 456 тысяч человек, а в будние дни в среднем парки посетили около 200 тысяч человек.
Самый посещаемый парк области на прошлой неделе - "Пехорка" в Балашихе. Он принял более 49 тысяч человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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