https://ria.ru/20250203/ovchinskiy-1996921668.html
Овчинский: в Хорошево-Мневниках снесут недостроенный паркинг
Овчинский: в Хорошево-Мневниках снесут недостроенный паркинг - РИА Новости, 03.02.2025
Овчинский: в Хорошево-Мневниках снесут недостроенный паркинг
В столичном районе Хорошево-Мневники на месте недостроенного многоэтажного паркинга возведут научно-производственный объект, сообщил министр правительства... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:00:00+03:00
2025-02-03T11:00:00+03:00
2025-02-03T11:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В столичном районе Хорошево-Мневники на месте недостроенного многоэтажного паркинга возведут научно-производственный объект, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Работы по строительству второй очереди объекта начались в 2013 году, но были приостановлены в 2015-м на этапе возведения монолитных конструкций. В 2019 году город решил прекратить реализацию проекта и расторгнуть договор с застройщиком. Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, взяла в работу вопрос ликвидации недостроенного паркинга", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Разместится новый объект на 3-м Силикатном проезде, владение 1, корпус 1.Как отметил Овчинский, решение о вовлечении этого участка в хозяйственный оборот было принято в 2023 году. Постановление о реорганизации этого участка принято в ноябре прошлого года.С 2011 года оперативной группой по сокращению долгостроя в Москве решены вопросы по 690 таким объектам: из них ввели в эксплуатацию 204 объекта, по 274 возобновлены работы, на 212 произведен демонтаж строений.
https://ria.ru/20250202/ovchinskiy-1996850082.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Хорошево-Мневниках снесут недостроенный паркинг
Овчинский: в Хорошево-Мневниках недострой заменит научно-производственный объект
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В столичном районе Хорошево-Мневники на месте недостроенного многоэтажного паркинга возведут научно-производственный объект, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Работы по строительству второй очереди объекта начались в 2013 году, но были приостановлены в 2015-м на этапе возведения монолитных конструкций. В 2019 году город решил прекратить реализацию проекта и расторгнуть договор с застройщиком. Оперативная группа по сокращению долгостроя, действующая в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, взяла в работу вопрос ликвидации недостроенного паркинга", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Разместится новый объект на 3-м Силикатном проезде, владение 1, корпус 1.
Как отметил Овчинский, решение о вовлечении этого участка в хозяйственный оборот было принято в 2023 году. Постановление о реорганизации этого участка принято в ноябре прошлого года.
С 2011 года оперативной группой по сокращению долгостроя в Москве решены вопросы по 690 таким объектам: из них ввели в эксплуатацию 204 объекта, по 274 возобновлены работы, на 212 произведен демонтаж строений.