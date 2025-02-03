https://ria.ru/20250203/orban-1997045741.html

Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан

Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан - РИА Новости, 03.02.2025

Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан

Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Брюсселя, всегда сдерживал свои обещания, и Венгрия может доверять России и в дальнейшем, тесное сотрудничество с... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:49:00+03:00

2025-02-03T13:49:00+03:00

2025-02-03T13:49:00+03:00

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ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Брюсселя, всегда сдерживал свои обещания, и Венгрия может доверять России и в дальнейшем, тесное сотрудничество с Москвой находится в геополитических интересах Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. "Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мне было ясно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество находятся в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России", - заявил он. Орбан пояснил, что Венгрия исторически находится в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул, и с каждым из этих государств у страны были и негативные опыты. "Но с Путиным я договорился оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы какая-либо страна оккупировала Венгрию. Ни одна великая держава не имеет права говорить венграм, как им жить. Однако сегодня Россия не угрожает ни нашей свободе, ни нашей суверенности", - подчеркнул он. В ходе своей последней встречи с Путиным в июле 2024 года Орбан, по собственным словам, спросил напрямую у российского президента, "есть ли у него проблемы" с тем, что Венгрия является членом НАТО. "Он сказал "нет". Потому что мы на нашей территории не развернули оружия, которое Россия рассматривает как угрозу. Его беспокоят тактические дальнобойные ракеты", - рассказал он. Орбан отметил, что, в определенном смысле, именно Брюссель является большей угрозой для Венгрии. "С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно. Они поддерживают только моих оппонентов во внутренней политике. Мне пришлось победить Брюссель и неправительственные организации. Трудно сидеть за одним столом с теми, кто хочет уничтожить тебя на каждых выборах", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241211/putin-1988584932.html

https://ria.ru/20250131/sanktsii-1996552048.html

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