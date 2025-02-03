Рейтинг@Mail.ru
Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/orban-1997045741.html
Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан
Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан - РИА Новости, 03.02.2025
Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан
Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Брюсселя, всегда сдерживал свои обещания, и Венгрия может доверять России и в дальнейшем, тесное сотрудничество с... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:49:00+03:00
2025-02-03T13:49:00+03:00
россия
венгрия
брюссель
владимир путин
виктор орбан
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996564146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44e624384222891c1cb615bf34016f25.jpg
ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Брюсселя, всегда сдерживал свои обещания, и Венгрия может доверять России и в дальнейшем, тесное сотрудничество с Москвой находится в геополитических интересах Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. "Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мне было ясно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество находятся в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России", - заявил он. Орбан пояснил, что Венгрия исторически находится в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул, и с каждым из этих государств у страны были и негативные опыты. "Но с Путиным я договорился оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы какая-либо страна оккупировала Венгрию. Ни одна великая держава не имеет права говорить венграм, как им жить. Однако сегодня Россия не угрожает ни нашей свободе, ни нашей суверенности", - подчеркнул он. В ходе своей последней встречи с Путиным в июле 2024 года Орбан, по собственным словам, спросил напрямую у российского президента, "есть ли у него проблемы" с тем, что Венгрия является членом НАТО. "Он сказал "нет". Потому что мы на нашей территории не развернули оружия, которое Россия рассматривает как угрозу. Его беспокоят тактические дальнобойные ракеты", - рассказал он. Орбан отметил, что, в определенном смысле, именно Брюссель является большей угрозой для Венгрии. "С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно. Они поддерживают только моих оппонентов во внутренней политике. Мне пришлось победить Брюссель и неправительственные организации. Трудно сидеть за одним столом с теми, кто хочет уничтожить тебя на каждых выборах", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241211/putin-1988584932.html
https://ria.ru/20250131/sanktsii-1996552048.html
россия
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996564146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a739273f9e897805ef41ba54385de8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, брюссель, владимир путин, виктор орбан, нато, в мире
Россия, Венгрия, Брюссель, Владимир Путин, Виктор Орбан, НАТО, В мире
Путин всегда сдерживал свое слово, заявил Орбан

Премьер Орбан заявил, что Венгрия может доверять России и в дальнейшем

© Getty Images / Anadolu/Nicolas LandemardПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Nicolas Landemard
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЦЮРИХ, 3 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Брюсселя, всегда сдерживал свои обещания, и Венгрия может доверять России и в дальнейшем, тесное сотрудничество с Москвой находится в геополитических интересах Будапешта, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
"Когда я в 2009 году стоял на пороге возвращения к власти, я встретился с ним и договорился, что мы сосредоточимся на будущем. Мне было ясно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество находятся в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили множество соглашений. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России", - заявил он.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин провел телефонный разговор с Орбаном
11 декабря 2024, 12:58
Орбан пояснил, что Венгрия исторически находится в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул, и с каждым из этих государств у страны были и негативные опыты.
"Но с Путиным я договорился оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы какая-либо страна оккупировала Венгрию. Ни одна великая держава не имеет права говорить венграм, как им жить. Однако сегодня Россия не угрожает ни нашей свободе, ни нашей суверенности", - подчеркнул он.
В ходе своей последней встречи с Путиным в июле 2024 года Орбан, по собственным словам, спросил напрямую у российского президента, "есть ли у него проблемы" с тем, что Венгрия является членом НАТО. "Он сказал "нет". Потому что мы на нашей территории не развернули оружия, которое Россия рассматривает как угрозу. Его беспокоят тактические дальнобойные ракеты", - рассказал он.
Орбан отметил, что, в определенном смысле, именно Брюссель является большей угрозой для Венгрии. "С Россией легко достичь рационального соглашения. С людьми в Брюсселе это почти невозможно. Они поддерживают только моих оппонентов во внутренней политике. Мне пришлось победить Брюссель и неправительственные организации. Трудно сидеть за одним столом с теми, кто хочет уничтожить тебя на каждых выборах", - добавил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций против России
31 января, 10:37
 
РоссияВенгрияБрюссельВладимир ПутинВиктор ОрбанНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала