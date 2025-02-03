На границе России и Азербайджана началась операция по выявлению террористов
Азербайджан начал операцию по выявлению террористов на границе с Россией
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. На границе России и Азербайджана с 3 по 10 февраля проходит операция по выявлению террористов, сообщила пресс-служба МВД республики.
"На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-Щит". Операции проводятся в соответствии с взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, основные цели операции:
- реализация решений по пограничному сотрудничеству;
- выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций;
- проведение комплексных мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на перевозку оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков, а также реализацию других противоправных деяний.
Уточняется, что в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах создали полицейские посты.
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