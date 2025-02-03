https://ria.ru/20250203/operatsiya-1997028715.html

На границе России и Азербайджана началась операция по выявлению террористов

На границе России и Азербайджана началась операция по выявлению террористов - РИА Новости, 03.02.2025

На границе России и Азербайджана началась операция по выявлению террористов

На границе России и Азербайджана с 3 по 10 февраля проходит операция по выявлению террористов, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 03.02.2025

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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. На границе России и Азербайджана с 3 по 10 февраля проходит операция по выявлению террористов, сообщила пресс-служба МВД республики."На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-Щит". Операции проводятся в соответствии с взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, основные цели операции:Уточняется, что в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах создали полицейские посты.

https://ria.ru/20250117/gazoprovod-1994266998.html

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