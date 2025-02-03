https://ria.ru/20250203/operatsiya-1996959551.html

В Москве провели трансплантацию двух органов одному пациенту

В Москве провели трансплантацию двух органов одному пациенту - РИА Новости, 03.02.2025

В Москве провели трансплантацию двух органов одному пациенту

В Институте имени Склифосовского провели успешную поэтапную трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:15:00+03:00

2025-02-03T09:15:00+03:00

2025-02-03T09:15:00+03:00

москва

анастасия ракова

здоровье - общество

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875593138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddc9264b82b7b450fa9ca50f58d4a1e9.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Институте имени Склифосовского провели успешную поэтапную трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В Институте Склифосовского мы проводим почти все виды трансплантаций органов: печени, почек, поджелудочной железы, легких, сердца и кишки. За все время трансплантологи сделали там более 130 пересадок сердца и 2760 пересадок почек. Накопленный богатый опыт, компетенции специалистов и передовые технологические возможности совсем недавно позволили провести две сложнейшие операции по пересадке сердца и почки одному пациенту, что спасло ему жизнь", - рассказала Ракова. Она пояснила, что 31-летний пациент обратился в НИИ имени Склифосовского с жалобами на боль в сердце, одышку, слабость и отеки. В связи с патологией сердца было нарушено общее кровообращение, что оказывало губительное воздействие на весь организм. На момент обращения состояние пациента было настолько критическим, что помочь ему могла только трансплантация сердца. Однако ситуация осложнялась тем, что он также страдал от почечной недостаточности и находился на гемодиализе, который не справлялся с проблемой. Поэтому врачами было принято решение и о пересадке почки. "Пересадка органа - это сложнейшее хирургическое вмешательство, которое невозможно представить без современной технологической базы и применения передовых методик. Данный процесс требует привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и использования высокотехнологичного оборудования", - подчеркнула заммэра. Ракова добавила, что учитывая тяжесть состояния пациента, на первом этапе специалисты решили выполнить пересадку сердца, а на втором - почки. Врачи провели сложнейшую трансплантацию сердца и одновременно установили кардиостимулятор. Когда медики убедились, что сердце работает без сбоев, было принято решение приступить к следующему этапу - пересадке почки. После успешно проведенных операций пациент был переведен в палату отделения трансплантации почки и поджелудочной железы. Сейчас он чувствует себя лучше и готовится к выписке.

https://ria.ru/20241105/moskva-1981874983.html

https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анастасия ракова , здоровье - общество, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского