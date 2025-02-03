https://ria.ru/20250203/oms-1997145701.html

Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС

Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС - РИА Новости, 03.02.2025

Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС

Более 7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) запланировано провести в Подмосковье в 2025 году по полису ОМС, сообщил заместитель председателя РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:13:00+03:00

2025-02-03T17:13:00+03:00

2025-02-03T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) запланировано провести в Подмосковье в 2025 году по полису ОМС, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Процедура экстракорпорального оплодотворения и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано проведение более 7 тысяч процедур ЭКО", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путем, доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках национального проекта "Семья". Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250203/lifty-1997132576.html

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