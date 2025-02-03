https://ria.ru/20250203/oms-1997145701.html
Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС
Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС - РИА Новости, 03.02.2025
Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС
Более 7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) запланировано провести в Подмосковье в 2025 году по полису ОМС, сообщил заместитель председателя РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:13:00+03:00
2025-02-03T17:13:00+03:00
2025-02-03T17:13:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) запланировано провести в Подмосковье в 2025 году по полису ОМС, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Процедура экстракорпорального оплодотворения и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано проведение более 7 тысяч процедур ЭКО", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путем, доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках национального проекта "Семья". Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250203/lifty-1997132576.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Более 7 тыс процедур ЭКО проведут в Подмосковье в 2025 г по ОМС
В Подмосковье проведут свыше 7 тысяч процедур ЭКО по ОМС в 2025 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) запланировано провести в Подмосковье в 2025 году по полису ОМС, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Процедура экстракорпорального оплодотворения и криопереноса доступна пациенткам при наличии медицинских показаний. Важно, что в регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями можно бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано проведение более 7 тысяч процедур ЭКО", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
Жительницам Московской области, которые не могут забеременеть естественным путем, доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуются в рамках национального проекта "Семья". Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту, отметили в ведомстве.