https://ria.ru/20250203/oms-1997021182.html
Задолженность медорганизаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд рублей
Задолженность медорганизаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд рублей - РИА Новости, 03.02.2025
Задолженность медорганизаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд рублей
Просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, работающих в системе ОМС, за год сократилась почти на 5 миллиардов рублей и, по данным на 1... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:28:00+03:00
2025-02-03T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, работающих в системе ОМС, за год сократилась почти на 5 миллиардов рублей и, по данным на 1 января 2025 года, составляет 12,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Там уточнили, что такое снижение произошло благодаря усилению контроля за расходами медицинских учреждений со стороны Федерального фонда ОМС. "Проблем с финансированием нет, ресурсы, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, имеются, их размер ежегодно увеличивается. Мы ежемесячно собираем информацию, видим все отклонения. Число регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность снизилась, в 14 – полностью погашена. Однако остаются те, которые не только не могут сократить задолженность, но и продолжают ее наращивать", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ФОМС Ирины Соколовой. В пресс-службе отметили, что долги формируются в тех медицинских организациях, которые не выполняют доведенные объемы медицинской помощи. Поэтому Федеральный фонд ОМС совместно с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать и принимать меры по погашению задолженности. "Расходы бюджета ФОМС запланированы на 2025 год в объеме 4,5 триллиона рублей. В структуре расходов на долю субвенций приходится более 80%. На реализацию базовой программы ОМС в субъекты Российской Федерации в 2025 году будет направлена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим ежегодным приростом – на 16,7%. Всего за три года субвенция возрастет на 1,1 триллиона рублей, или почти на 35%", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/alfastrakhovanie-oms-1989696801.html
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федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, россия
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Россия
Задолженность медорганизаций системы ОМС сократилась почти на 5 млрд рублей
Почти на 5 млрд рублей снизилась задолженность медорганизаций системы ОМС
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, работающих в системе ОМС, за год сократилась почти на 5 миллиардов рублей и, по данным на 1 января 2025 года, составляет 12,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Там уточнили, что такое снижение произошло благодаря усилению контроля за расходами медицинских учреждений со стороны Федерального фонда ОМС.
"Проблем с финансированием нет, ресурсы, чтобы не допускать просроченной кредиторской задолженности, имеются, их размер ежегодно увеличивается. Мы ежемесячно собираем информацию, видим все отклонения. Число регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность снизилась, в 14 – полностью погашена. Однако остаются те, которые не только не могут сократить задолженность, но и продолжают ее наращивать", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя ФОМС Ирины Соколовой.
В пресс-службе отметили, что долги формируются в тех медицинских организациях, которые не выполняют доведенные объемы медицинской помощи. Поэтому Федеральный фонд ОМС совместно с региональными органами управления здравоохранением и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать и принимать меры по погашению задолженности.
"Расходы бюджета ФОМС запланированы на 2025 год в объеме 4,5 триллиона рублей. В структуре расходов на долю субвенций приходится более 80%. На реализацию базовой программы ОМС в субъекты Российской Федерации в 2025 году будет направлена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим ежегодным приростом – на 16,7%. Всего за три года субвенция возрастет на 1,1 триллиона рублей, или почти на 35%", – говорится в сообщении.