https://ria.ru/20250203/oez-1997127228.html

Индийская компания намерена выпускать асептическую упаковку в ОЭЗ Смоленска

Индийская компания намерена выпускать асептическую упаковку в ОЭЗ Смоленска - РИА Новости, 03.02.2025

Индийская компания намерена выпускать асептическую упаковку в ОЭЗ Смоленска

Индийская компания планирует заняться производством асептических упаковочных материалов в ОЭЗ "Стабна", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:19:00+03:00

2025-02-03T16:19:00+03:00

2025-02-03T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Индийская компания планирует заняться производством асептических упаковочных материалов в ОЭЗ "Стабна", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Сегодня работаю в Москве. Начал день со встречи с президентом и генеральным директором компании Asepto Ашвани Кумаром Шармой. Предприятие входит в индийский Uflex Group – один из крупнейших холдингов в мире по выпуску упаковочных материалов. Обсудили с иностранными партнерами возможные варианты сотрудничества. Индийская компания заинтересована в создании высокотехнологичного производства асептических упаковочных материалов для молочной продукции, соков и других напитков", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что инвестор рассматривает возможность строительства нового предприятия на территории особой экономической зоны "Стабна". "Договорились, что в ближайшее время детально проработаем все вопросы, связанные с реализацией потенциального инвестпроекта", - подчеркнул губернатор. Он добавил, что смоленская команда имеет опыт работы с бизнесом из Индии, а также реализации масштабных инвестиционных проектов с крупными международными и федеральными компаниями. Кроме того, правительство области готово оказывать содействие по всем вопросам, связанным с созданием и развитием производств. "Уверен, что прошедшая встреча положит начало новому большому делу и крепкому сотрудничеству с индийским предприятием", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250124/anokhin-1995361758.html

https://ria.ru/20250124/predprinimateli-1995287817.html

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смоленская область, индия, василий анохин, россия