https://ria.ru/20250203/novosibirsk-1996979832.html

В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах

В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах - РИА Новости, 03.02.2025

В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах

Полиция в Новосибирске проверит соблюдение прав несовершеннолетних и законность вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан КНР, сообщили... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:41:00+03:00

2025-02-03T10:41:00+03:00

2025-02-03T10:57:00+03:00

происшествия

китай

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверит соблюдение прав несовершеннолетних и законность вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан КНР, сообщили журналистам в понедельник в прокуратуре Новосибирской области. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Новосибирске уроженец Китая организовал бизнес с привлечением местных девушек, которые в стриминговых трансляциях в китайской соцсети WeChat танцуют в откровенных нарядах. Деньги организатор трансляций и девушки якобы получают от граждан Китая, просматривающих эти трансляции. "Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе", - говорится в комментарии. В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проверки правоохранители дадут оценку соблюдения прав несовершеннолетних, а также в целом законности этой деятельности.

https://ria.ru/20250109/shtraf-1992878919.html

китай

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, китай, новосибирск, новосибирская область, wechat