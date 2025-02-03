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В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах - РИА Новости, 03.02.2025
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10:41 03.02.2025 (обновлено: 10:57 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/novosibirsk-1996979832.html
В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах
В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах - РИА Новости, 03.02.2025
В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах
Полиция в Новосибирске проверит соблюдение прав несовершеннолетних и законность вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан КНР, сообщили... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:41:00+03:00
2025-02-03T10:57:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверит соблюдение прав несовершеннолетних и законность вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан КНР, сообщили журналистам в понедельник в прокуратуре Новосибирской области. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Новосибирске уроженец Китая организовал бизнес с привлечением местных девушек, которые в стриминговых трансляциях в китайской соцсети WeChat танцуют в откровенных нарядах. Деньги организатор трансляций и девушки якобы получают от граждан Китая, просматривающих эти трансляции. "Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе", - говорится в комментарии. В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проверки правоохранители дадут оценку соблюдения прав несовершеннолетних, а также в целом законности этой деятельности.
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китай
новосибирск
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происшествия, китай, новосибирск, новосибирская область, wechat
Происшествия, Китай, Новосибирск, Новосибирская область, WeChat
В Сибири начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах

В Новосибирске начали проверку из-за откровенных танцев подростков в стримингах

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 фев – РИА Новости. Полиция в Новосибирске проверит соблюдение прав несовершеннолетних и законность вовлечения молодых девушек в стриминговые трансляции для граждан КНР, сообщили журналистам в понедельник в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что в Новосибирске уроженец Китая организовал бизнес с привлечением местных девушек, которые в стриминговых трансляциях в китайской соцсети WeChat танцуют в откровенных нарядах. Деньги организатор трансляций и девушки якобы получают от граждан Китая, просматривающих эти трансляции.
"Прокуратура Октябрьского района Новосибирска взяла на контроль результаты проверки, организованной органом полиции по факту публикации в СМИ о вовлечении подростков в участие в стриминговых трансляциях для граждан КНР на коммерческой основе", - говорится в комментарии.
В надзорном ведомстве пояснили, что в ходе проверки правоохранители дадут оценку соблюдения прав несовершеннолетних, а также в целом законности этой деятельности.
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