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Генсек НАТО предупредил о новых финансовых обязательствах членов альянса
Генсек НАТО предупредил о новых финансовых обязательствах членов альянса - РИА Новости, 03.02.2025
Генсек НАТО предупредил о новых финансовых обязательствах членов альянса
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе продолжают оценку потребностей в финансировании обороны, решение о новом уровне финансовых обязательств государств... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:33:00+03:00
2025-02-03T16:33:00+03:00
2025-02-03T16:33:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе продолжают оценку потребностей в финансировании обороны, решение о новом уровне финансовых обязательств государств будет принято до конца года, но это будет значительно выше планки в 2% от ВВП. "Нам необходимо наращивать расходы на оборону, военное производство, но конкретный уровень затрат мы определим позже на базе поставленных задач. Продолжается оценка пробелов, нынешнего уровня в каждой из стран, а также необходимого уровня. На основании этой оценки мы примем решение о новых обязательствах по финансированию обороны, но это будет значительно выше 2% ВВП. Могу заверить вас в этом", - сказал Рютте журналистам в Брюсселе. В понедельник генсек НАТО принимает участие в одном из заседаний неформального саммита ЕС, главной темой которого является увеличение финансирования обороны. Ранее новый президент США Дональд Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам но уровне 2%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, брюссель, сша, марк рютте, дональд трамп, нато, евросоюз
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Генсек НАТО предупредил о новых финансовых обязательствах членов альянса
Рютте: финансирование НАТО странами альянса будет значительно выше 2% от ВВП