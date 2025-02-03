https://ria.ru/20250203/muzhchina-1996999007.html

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, устроившего поножовщину в клубе

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, устроившего поножовщину в клубе - РИА Новости, 03.02.2025

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, устроившего поножовщину в клубе

Сотрудники полиции в Нижегородской области установили личность и задержали мужчину, набросившегося с ножом на посетителя клуба в городе Бор, сообщает... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T11:30:00+03:00

2025-02-03T11:30:00+03:00

2025-02-03T11:30:00+03:00

происшествия

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бор

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области установили личность и задержали мужчину, набросившегося с ножом на посетителя клуба в городе Бор, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Первого февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории клуба на улице Интернациональной произошел конфликт между посетителями заведения. Пьяный мужчина повредил имущество, а после того, как сотрудники охраны попытались остановить его, схватил нож и ранил в плечо одного из посетителей клуба. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, расположенных в заведении, было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался безработный 20-летний ранее не судимый житель Чувашии. Молодой человек задержан в административном порядке по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и водворен в специальное помещение для лиц, задержанных в административном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что после отбытия административного наказания злоумышленнику будет избрана мера пресечения. "Согласно законодательству, за хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250105/ubiystvo-1992586018.html

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происшествия, россия, нижегородская область, бор