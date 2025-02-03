https://ria.ru/20250203/moskva-1997141910.html

Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика

Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика - РИА Новости, 03.02.2025

Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика

Москвичи в 2024 году сдали в контейнеры-колокола 5116 тонн стекла и пластика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:01:00+03:00

2025-02-03T15:01:00+03:00

2025-02-03T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи в 2024 году сдали в контейнеры-колокола 5116 тонн стекла и пластика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Специальные колокольчики для раздельного сбора стеклянной тары и пластика появились в столичных парках, на улицах и рядом со станциями метро в 2018 году. Тогда, шесть лет назад, горожане сдали на переработку 1775 тонн стекла и пластика, а уже в 2024 году – почти в три раза больше – 5116 тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 6 лет в жёлтые и зелёные колокола собрали более 22 тысяч тонн стекла и пластика. -0-

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городское хозяйство москвы, москва