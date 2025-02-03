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Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика - РИА Новости, 03.02.2025
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15:01 03.02.2025 (обновлено: 17:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/moskva-1997141910.html
Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика
Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика - РИА Новости, 03.02.2025
Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика
Москвичи в 2024 году сдали в контейнеры-колокола 5116 тонн стекла и пластика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи в 2024 году сдали в контейнеры-колокола 5116 тонн стекла и пластика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Специальные колокольчики для раздельного сбора стеклянной тары и пластика появились в столичных парках, на улицах и рядом со станциями метро в 2018 году. Тогда, шесть лет назад, горожане сдали на переработку 1775 тонн стекла и пластика, а уже в 2024 году – почти в три раза больше – 5116 тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что за 6 лет в жёлтые и зелёные колокола собрали более 22 тысяч тонн стекла и пластика. -0-
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5 тыс тонн стекла и пластика

Москвичи сдали в контейнеры-колокола более 5116 тонн стекла и пластика

© Фото : Freepik / rawpixel.comРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Freepik / rawpixel.com
Раздельный сбор мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичи в 2024 году сдали в контейнеры-колокола 5116 тонн стекла и пластика, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Специальные колокольчики для раздельного сбора стеклянной тары и пластика появились в столичных парках, на улицах и рядом со станциями метро в 2018 году. Тогда, шесть лет назад, горожане сдали на переработку 1775 тонн стекла и пластика, а уже в 2024 году – почти в три раза больше – 5116 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за 6 лет в жёлтые и зелёные колокола собрали более 22 тысяч тонн стекла и пластика. -0-
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