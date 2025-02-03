https://ria.ru/20250203/moskva-1997140450.html

В Москве стартовали работы в рамках программы капремонта

В Москве стартовали работы в рамках программы капремонта - РИА Новости, 03.02.2025

В Москве стартовали работы в рамках программы капремонта

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в соответствии с графиком к проведению капитального ремонта жилых домов в рамках программы этого года,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:59:00+03:00

2025-02-03T16:59:00+03:00

2025-02-03T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в соответствии с графиком к проведению капитального ремонта жилых домов в рамках программы этого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли более 2,4 тысячи объектов. За прошлый год было отремонтировано свыше 2,3 тысячи домов, а всего с 2015 года - уже более 14,5 тысячи ", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. "Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29,6 тысячи домов общей площадью свыше 300 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 117 тысячи лифтов. -0-

https://realty.ria.ru/20250203/rosseti-1996982354.html

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