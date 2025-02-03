В Москве закупили более 700 единиц пожарно-спасательной техники за 15 лет
Бирюков: в Москве за 15 лет приобрели более 700 ед пожарно-спасательной техники
Пожарная техника в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 700 единиц пожарно-спасательной техники закупили в столице за 15 лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Обеспечение безопасности горожан - безусловный приоритет правительства Москвы, поэтому проводится системная работа по оснащению пожарно-спасательных подразделений лучшими образцами отечественной техники. За 15 лет приобрели в общей сложности более 700 единиц современной пожарной и спасательной техники, свыше 150 тысяч единиц пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что только в прошлом году закупили 132 единицы техники, среди которых большемерные автовышки длиной более 90 метров, автоцистерны, автомобили газодымозащитнойслужбы, аэролодки.
"Проделана колоссальная работа по развитию пожарно-спасательного гарнизона, построено и отремонтировано 53 пожарных депо. Только в ТиНАО с момента присоединения этих территорий были построены и отремонтированы 16 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня пожарно-спасательный гарнизон столицы - мощная служба экстренного реагирования, слаженная система, оснащенная новейшим оборудованием и техникой. Для прибытия подразделений на место вызова требуется максимум шесть минут.