Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о фейковых письмах ФСБ от мошенников - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moshenniki-1996948979.html
Россиянам рассказали о фейковых письмах ФСБ от мошенников
Россиянам рассказали о фейковых письмах ФСБ от мошенников - РИА Новости, 03.02.2025
Россиянам рассказали о фейковых письмах ФСБ от мошенников
Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей"... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:50:00+03:00
2025-02-03T06:50:00+03:00
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей" сотрудников с иноагентами, финансирующими ВСУ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Инвенторус", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Евгений Елфимов. "Мошенники рассылают сотрудникам российских компаний письма, где говорится, что по приказу ФСБ сейчас проводится внеплановая проверка. Причины могут называться разные, например, "наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию ВСУ". Также в числе указываемых в письма поводов для проверки - "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения", - рассказал Елфимов. Кроме этого, в фейковых письмах часто указывается, что проверяемым сотрудникам нужно сообщить о беседе с куратором по телефону без согласования точного времени. Мошенники говорят, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, и угрожают, что против сотрудников, связанных с иноагентами, заведут уголовные дела, уточнил эксперт. "После этого злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке и запросить перевод денежных средств для того, чтобы якобы решить вопрос", - объяснил Елфимов. Эксперт отметил, что при получении писем важно проверять адрес отправителя - так, официальные сообщения от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих государственным структурам (например, "gov.ru", "fssp.ru", "nalog.ru"). Если в домене есть ошибка, то такое письмо должно насторожить. Контактные данные, указанные в письме, следует сверять с теми, которые указаны на официальном сайте. При телефонном разговоре стоит обращать внимание на то, требует ли собеседник срочных действий: например, уплаты штрафа, предоставления данных или перевода средств. Елфимов объяснил, что государственные органы обычно действуют в рамках строгой процедуры.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
https://ria.ru/20250109/mvd-1992952344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Россиянам рассказали о фейковых письмах ФСБ от мошенников

НТИ: мошенники шлют фейковые письма ФСБ о проверках на связи с иноагентами

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники стали угрожать российским компаниям письмами от имени ФСБ, в которых заявляют, что в отношении предприятия началась проверка из-за "связей" сотрудников с иноагентами, финансирующими ВСУ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Инвенторус", эксперт рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Евгений Елфимов.
"Мошенники рассылают сотрудникам российских компаний письма, где говорится, что по приказу ФСБ сейчас проводится внеплановая проверка. Причины могут называться разные, например, "наличие связей с иноагентом, который имеет факт причастности к финансированию ВСУ". Также в числе указываемых в письма поводов для проверки - "изучение возможного влияния иностранных спецслужб на должностных лиц, имеющих доступ к архивам данных", а также "утечки информации из архива данных учреждения", - рассказал Елфимов.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
27 января, 19:49
Кроме этого, в фейковых письмах часто указывается, что проверяемым сотрудникам нужно сообщить о беседе с куратором по телефону без согласования точного времени. Мошенники говорят, что информацию о проверке нельзя передавать третьим лицам, и угрожают, что против сотрудников, связанных с иноагентами, заведут уголовные дела, уточнил эксперт.
"После этого злоумышленники могут обвинить сотрудника в финансировании терроризма или передаче информации иностранной разведке и запросить перевод денежных средств для того, чтобы якобы решить вопрос", - объяснил Елфимов.
Эксперт отметил, что при получении писем важно проверять адрес отправителя - так, официальные сообщения от российских госорганов отправляются с доменов, принадлежащих государственным структурам (например, "gov.ru", "fssp.ru", "nalog.ru"). Если в домене есть ошибка, то такое письмо должно насторожить. Контактные данные, указанные в письме, следует сверять с теми, которые указаны на официальном сайте.
При телефонном разговоре стоит обращать внимание на то, требует ли собеседник срочных действий: например, уплаты штрафа, предоставления данных или перевода средств. Елфимов объяснил, что государственные органы обычно действуют в рамках строгой процедуры.
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян на "Госуслугах"
9 января, 15:15
 
ТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала