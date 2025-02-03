https://ria.ru/20250203/moldavija-1997138091.html

В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния

В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния - РИА Новости, 03.02.2025

В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния

Агентство США по международному развитию (USAID) стало агентом иностранного влияния в Молдавии, диктуя решения властям республики, заявила депутат молдавского... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:50:00+03:00

2025-02-03T16:50:00+03:00

2025-02-03T18:54:00+03:00

в мире

молдавия

сша

марина таубер

илон маск

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997171374_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_e76e834a1e3651411ce809394bef22a3.jpg

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) стало агентом иностранного влияния в Молдавии, диктуя решения властям республики, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона. "USAID когда-то помогало с инфраструктурными проектами, но теперь стало агентом иностранного влияния в Молдове. Финансирование ЦИК, судов, прокуратуры, парламента, СМИ и НПО — это не помощь, а инструмент управления страной извне. Высшие чиновники США признали агентство криминальным, а у нас оно продолжает диктовать решения власти. Это уже не просто вмешательство, а прямой удар по суверенитету. Внешний контроль над страной — это предательство Родины! Молдавский "комок червей" должен понести наказание за угрозу национальной безопасности", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что теперь работникам НПО пора готовиться к аудиту. "Кормушка закрылась, а вместе с ней и ваши "проекты". За чей счет теперь насаждать "демократию" будете?" - задала она вопрос. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html

https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, сша, марина таубер, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, возрождение