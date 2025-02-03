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В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния - РИА Новости, 03.02.2025
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16:50 03.02.2025 (обновлено: 18:54 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997138091.html
В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния
В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния - РИА Новости, 03.02.2025
В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния
Агентство США по международному развитию (USAID) стало агентом иностранного влияния в Молдавии, диктуя решения властям республики, заявила депутат молдавского... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:50:00+03:00
2025-02-03T18:54:00+03:00
в мире
молдавия
сша
марина таубер
илон маск
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) стало агентом иностранного влияния в Молдавии, диктуя решения властям республики, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона. "USAID когда-то помогало с инфраструктурными проектами, но теперь стало агентом иностранного влияния в Молдове. Финансирование ЦИК, судов, прокуратуры, парламента, СМИ и НПО — это не помощь, а инструмент управления страной извне. Высшие чиновники США признали агентство криминальным, а у нас оно продолжает диктовать решения власти. Это уже не просто вмешательство, а прямой удар по суверенитету. Внешний контроль над страной — это предательство Родины! Молдавский "комок червей" должен понести наказание за угрозу национальной безопасности", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что теперь работникам НПО пора готовиться к аудиту. "Кормушка закрылась, а вместе с ней и ваши "проекты". За чей счет теперь насаждать "демократию" будете?" - задала она вопрос. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html
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в мире, молдавия, сша, марина таубер, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, возрождение
В мире, Молдавия, США, Марина Таубер, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Возрождение
В Молдавии назвали USAID агентом иностранного влияния

Депутат Таубер: USAID стало агентом иностранного влияния в Молдавии

© Getty Images / Kevin DietschШтаб-квартира USAID в Вашингтоне
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) стало агентом иностранного влияния в Молдавии, диктуя решения властям республики, заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам со стороны Вашингтона.
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"USAID когда-то помогало с инфраструктурными проектами, но теперь стало агентом иностранного влияния в Молдове. Финансирование ЦИК, судов, прокуратуры, парламента, СМИ и НПО — это не помощь, а инструмент управления страной извне. Высшие чиновники США признали агентство криминальным, а у нас оно продолжает диктовать решения власти. Это уже не просто вмешательство, а прямой удар по суверенитету. Внешний контроль над страной — это предательство Родины! Молдавский "комок червей" должен понести наказание за угрозу национальной безопасности", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что теперь работникам НПО пора готовиться к аудиту. "Кормушка закрылась, а вместе с ней и ваши "проекты". За чей счет теперь насаждать "демократию" будете?" - задала она вопрос.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреМолдавияСШАМарина ТауберИлон МаскДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАВозрождение
 
 
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