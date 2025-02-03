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В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 03.02.2025
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12:02 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 03.02.2025
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер сообщила, что направила в генпрокуратуру республики запрос с просьбой проверить... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:02:00+03:00
2025-02-03T12:02:00+03:00
жкх
молдавия
кишинев
венгрия
марина таубер
дорин речан
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер сообщила, что направила в генпрокуратуру республики запрос с просьбой проверить законность соглашений по поставкам газа в Приднестровье, предположив, что власти Молдавии имеют от этого личную финансовую выгоду. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. "Информационное поле уже вовсю кипит о том, что поставки газа для региона (Приднестровье - ред.) будут идти через компании ЕС, в том числе из Венгрии. Схема далеко не прозрачная и дает широкое поле для махинаций, в том числе для (премьер-министра Молдавии) Дорина Речана и для небезызвестного бывшего председателя совета "Банка де Экономий" Виктора Бодю, ближайшего советника нынешней власти и большого начальника в газовой сфере. Поэтому я направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить законность этих соглашений", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что также обратилась в правительство и попросила предоставить информацию о договорах, ценах и обо всех посредниках в этих сделках и о том, какую роль в них играет Бодю. "Если ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) в чем-то участвуют, как правило, это означает, что у них есть в этом вопросе личная финансовая выгода. Отсюда такая страсть к еврокредитам и такая нелюбовь к выплате пенсий и компенсаций. Вот и помощь Приднестровью может оказаться вовсе не бескорыстной", - подчеркнула Таубер. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
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жкх, молдавия, кишинев, венгрия, марина таубер, дорин речан, майя санду, евросоюз, молдовагаз, генеральная прокуратура рф, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Венгрия, Марина Таубер, Дорин Речан, Майя Санду, Евросоюз, Молдовагаз, Генеральная прокуратура РФ, В мире
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье

Депутат Таубер потребовала проверить законность поставок газа в Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер сообщила, что направила в генпрокуратуру республики запрос с просьбой проверить законность соглашений по поставкам газа в Приднестровье, предположив, что власти Молдавии имеют от этого личную финансовую выгоду.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
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"Информационное поле уже вовсю кипит о том, что поставки газа для региона (Приднестровье - ред.) будут идти через компании ЕС, в том числе из Венгрии. Схема далеко не прозрачная и дает широкое поле для махинаций, в том числе для (премьер-министра Молдавии) Дорина Речана и для небезызвестного бывшего председателя совета "Банка де Экономий" Виктора Бодю, ближайшего советника нынешней власти и большого начальника в газовой сфере. Поэтому я направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить законность этих соглашений", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что также обратилась в правительство и попросила предоставить информацию о договорах, ценах и обо всех посредниках в этих сделках и о том, какую роль в них играет Бодю.
"Если ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) в чем-то участвуют, как правило, это означает, что у них есть в этом вопросе личная финансовая выгода. Отсюда такая страсть к еврокредитам и такая нелюбовь к выплате пенсий и компенсаций. Вот и помощь Приднестровью может оказаться вовсе не бескорыстной", - подчеркнула Таубер.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявляла, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
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ЖКХМолдавияКишиневВенгрияМарина ТауберДорин РечанМайя СандуЕвросоюзМолдовагазГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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