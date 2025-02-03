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Российские артиллеристы уничтожили мост на южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.02.2025
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05:12 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945832.html
Российские артиллеристы уничтожили мост на южнодонецком направлении
Российские артиллеристы уничтожили мост на южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.02.2025
Российские артиллеристы уничтожили мост на южнодонецком направлении
Расчёт самого мощного миномёта российской армии "Тюльпан" уничтожил автомобильный мост на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:12:00+03:00
2025-02-03T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расчёт самого мощного миномёта российской армии "Тюльпан" уничтожил автомобильный мост на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет крупнокалиберного миномёта "Тюльпан" группировки войск "Восток" нанес удар по позициям ВСУ, уничтожив автомобильный мост, опорный пункт и личный состав украинских националистов на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться в тыл обороны противника. Они наносят артиллерийские удары по подразделениям ВСУ в районе села Новоселка чуть западнее от Великой Новоселки. Отмечается, что 220-миллиметровый миномёт "Тюльпан" обладает самым крупным калибром из всех аналогичных машин, стоящих на вооружении российской армии. Его снаряды способны пробить стену толщиной около метра.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945686.html
https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945433.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили мост на южнодонецком направлении

Минобороны: расчет "Тюльпана" уничтожил мост на южнодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Расчёт самого мощного миномёта российской армии "Тюльпан" уничтожил автомобильный мост на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет крупнокалиберного миномёта "Тюльпан" группировки войск "Восток" нанес удар по позициям ВСУ, уничтожив автомобильный мост, опорный пункт и личный состав украинских националистов на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.
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В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвигаться в тыл обороны противника. Они наносят артиллерийские удары по подразделениям ВСУ в районе села Новоселка чуть западнее от Великой Новоселки.
Отмечается, что 220-миллиметровый миномёт "Тюльпан" обладает самым крупным калибром из всех аналогичных машин, стоящих на вооружении российской армии. Его снаряды способны пробить стену толщиной около метра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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