https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945549.html

Расчет "Тюльпана" уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ в ДНР

Расчет "Тюльпана" уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.02.2025

Расчет "Тюльпана" уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ в ДНР

Расчёт самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:08:00+03:00

2025-02-03T05:08:00+03:00

2025-02-03T08:39:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Расчёт самоходного миномёта 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Уничтожение железобетонного командного пункта ВСУ расчётом "Тюльпан" позволило нарушить управление подразделениями противника и облегчило продвижение вперед штурмовикам группировки войск "Центр", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что стрельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными 240 мм снарядами. Расчёт корректировался разведывательными подразделениями по выявленной операторами БПЛА цели. Самоходный миномёт 2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа - укреплённых зданий, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищённости не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра. "Сегодня отработали по командному пункту ВСУ, цель была поражена за счет калибра, в принципе ничего не остается. Поражаем цели, это такие как командные пункты, всевозможные переправы, мосты", – рассказал командир миномета Николай Белохвостиков.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1996945433.html

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Уничтожение минометом 2С4 "Тюльпан" железобетонного командного пункта ВСУ Минобороны опубликовало видео работы самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр», который уничтожил железобетонный командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. 2025-02-03T05:08 true PT0M35S

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