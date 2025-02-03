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Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 03.02.2025 (обновлено: 11:30 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ministr-1996959762.html
Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО
Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО - РИА Новости, 03.02.2025
Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО
Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев был ранен в зоне СВО, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:16:00+03:00
2025-02-03T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев был ранен в зоне СВО, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков. "Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО", - написал он Telegram-канале. Бычков пожелал Шамаеву выздоровления, отметив, что даже в сложных ситуациях российские бойцы ведут себя как настоящие герои, любящие свою страну.Ранее Героя России Игоря Юргина сделали и.о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям в регионе, а Шамаев поехал в зону боев.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение на СВО

Министр по делам молодежи Якутии Шамаев получил тяжелое ранение на СВО

© Фото : соцсетиПетр Шамаев
Петр Шамаев - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : соцсети
Петр Шамаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 фев - РИА Новости. Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев был ранен в зоне СВО, сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.
"Выражаю искреннюю поддержку и желаю скорейшего выздоровления нашему коллеге и другу Петру Витальевичу Шамаеву, получившему тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания на СВО", - написал он Telegram-канале.
Бычков пожелал Шамаеву выздоровления, отметив, что даже в сложных ситуациях российские бойцы ведут себя как настоящие герои, любящие свою страну.
Ранее Героя России Игоря Юргина сделали и.о. министра по делам молодежи и социальным коммуникациям в регионе, а Шамаев поехал в зону боев.
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