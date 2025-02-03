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Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова - РИА Новости, 03.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:10 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/mikhalkov-1997188322.html
Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова
Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова - РИА Новости, 03.02.2025
Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова
Режиссер Никита Михалков заявил, что будет рад победе актера Юры Борисова на "Оскаре", несмотря на то, что сам фильм "Анора" его не взволновал. РИА Новости, 03.02.2025
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кино
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что будет рад победе актера Юры Борисова на "Оскаре", несмотря на то, что сам фильм "Анора" его не взволновал. Ранее Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", он стал первым российским актером, получившим такую номинацию. "Я не могу сказать, что она (роль Борисова - ред.) меня как бы взволновала, как и вся картина, честно говоря. Но он там хорош. Он делает свое дело хорошо. И я очень рад буду, если он получит "Оскар", - сказал Михалков журналистам. Режиссер отметил важность того, как премия повлияет на самого Борисова. "Очень часто слава подминает под себя настолько, что человек теряет, в общем, реальные представления о себе. Это важно. Будем надеяться, что у него хватит ума и дальновидности удержаться тем, кто он есть", - заключил Михалков.
https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html
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россия, никита михалков, в мире, сша, кинопремия "оскар", юра борисов, кино, кино и сериалы
Культура, Россия, Никита Михалков, В мире, США, Кинопремия "Оскар", Юра Борисов, кино, Кино и сериалы
Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова

Михалков заявил, что будет рад, если Юра Борисов получит "Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что будет рад победе актера Юры Борисова на "Оскаре", несмотря на то, что сам фильм "Анора" его не взволновал.
Ранее Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", он стал первым российским актером, получившим такую номинацию.
Актер Юра Борисов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Юра Борисов поделился эмоциями от номинации на "Оскар"
23 января, 23:15
"Я не могу сказать, что она (роль Борисова - ред.) меня как бы взволновала, как и вся картина, честно говоря. Но он там хорош. Он делает свое дело хорошо. И я очень рад буду, если он получит "Оскар", - сказал Михалков журналистам.
Режиссер отметил важность того, как премия повлияет на самого Борисова.
"Очень часто слава подминает под себя настолько, что человек теряет, в общем, реальные представления о себе. Это важно. Будем надеяться, что у него хватит ума и дальновидности удержаться тем, кто он есть", - заключил Михалков.
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КультураРоссияНикита МихалковВ миреСШАКинопремия "Оскар"Юра БорисовкиноКино и сериалы
 
 
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