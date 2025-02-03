https://ria.ru/20250203/mikhalkov-1997188322.html

Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова

Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова - РИА Новости, 03.02.2025

Михалков заявил, что был бы рад "Оскару" Борисова

Режиссер Никита Михалков заявил, что будет рад победе актера Юры Борисова на "Оскаре", несмотря на то, что сам фильм "Анора" его не взволновал. РИА Новости, 03.02.2025

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что будет рад победе актера Юры Борисова на "Оскаре", несмотря на то, что сам фильм "Анора" его не взволновал. Ранее Борисов вошел в список номинантов на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора", он стал первым российским актером, получившим такую номинацию. "Я не могу сказать, что она (роль Борисова - ред.) меня как бы взволновала, как и вся картина, честно говоря. Но он там хорош. Он делает свое дело хорошо. И я очень рад буду, если он получит "Оскар", - сказал Михалков журналистам. Режиссер отметил важность того, как премия повлияет на самого Борисова. "Очень часто слава подминает под себя настолько, что человек теряет, в общем, реальные представления о себе. Это важно. Будем надеяться, что у него хватит ума и дальновидности удержаться тем, кто он есть", - заключил Михалков.

https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html

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