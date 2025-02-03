https://ria.ru/20250203/mid-1996968816.html
МИД КНДР осудил слова Рубио о "стране-изгое"
МИД КНДР осудил слова Рубио о "стране-изгое" - РИА Новости, 03.02.2025
МИД КНДР осудил слова Рубио о "стране-изгое"
МИД КНДР в заявлении решительно осудил то, что глава госдепартамента США Марко Рубио назвал страну "изгоем", отметив неизменность враждебной политики США по... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:50:00+03:00
2025-02-03T09:50:00+03:00
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД КНДР в заявлении решительно осудил то, что глава госдепартамента США Марко Рубио назвал страну "изгоем", отметив неизменность враждебной политики США по отношению к КНДР, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК. Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими крупными державами в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело". МИД КНДР назвал слава Рубио "низменным и неблагоразумным вздором" и "оскорблением". "МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря США, пытающегося как попало подорвать имидж суверенного государства, серьезной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права, суть которых – уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. И самым решительным образом осуждает и отвергает это", - пишет ЦТАК. МИД отметил, что "врожденная антипатия" США в отношении КНДР, не является чем-то новым, и это не будет способствовать защите интересов США, так как КНДР будет принимать "мощные адекватные меры" против таких провокационных актов. "Враждебные слова того, кто управляет внешней политикой США, еще раз подтвердили враждебную политику США против КНДР, которая совсем не изменяется что вчера, что сегодня", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20240908/kndr-1971352568.html
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в мире, сша, китай, россия, марко рубио
В мире, США, Китай, Россия, Марко Рубио
МИД КНДР осудил слова Рубио о "стране-изгое"
МИД КНДР осудил Рубио за оскорбление страны и политическую провокацию
СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. МИД КНДР в заявлении решительно осудил то, что глава госдепартамента США Марко Рубио назвал страну "изгоем", отметив неизменность враждебной политики США по отношению к КНДР, передает Центральное телеграфное агентство ЦТАК.
Ранее Рубио назвал "неестественной" и "аномалией" ситуацию, когда в мире существует только одна доминирующая сила. По его словам, мир должен был в итоге вернуться к многополярности, с несколькими крупными державами в разных частях планеты. В их числе Рубио назвал Китай и "в какой-то степени" Россию. Он добавил, что есть также "страны-изгои" вроде Ирана и КНДР, с которыми "тоже приходится иметь дело".
МИД КНДР назвал слава Рубио "низменным и неблагоразумным вздором" и "оскорблением".
"МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря США, пытающегося как попало подорвать имидж суверенного государства, серьезной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права, суть которых – уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. И самым решительным образом осуждает и отвергает это", - пишет ЦТАК.
МИД отметил, что "врожденная антипатия" США в отношении КНДР, не является чем-то новым, и это не будет способствовать защите интересов США, так как КНДР будет принимать "мощные адекватные меры" против таких провокационных актов.
"Враждебные слова того, кто управляет внешней политикой США, еще раз подтвердили враждебную политику США против КНДР, которая совсем не изменяется что вчера, что сегодня", - заявили в ведомстве.