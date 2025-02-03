https://ria.ru/20250203/meksika-1997171826.html

Мексика задействует военных для усиления границы с США

Мексика задействует военных для усиления границы с США - РИА Новости, 03.02.2025

Мексика задействует военных для усиления границы с США

Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:55:00+03:00

2025-02-03T18:55:00+03:00

2025-02-03T19:01:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия Шейнбаум после переговоров с президентом США Дональдом Трампом."Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила", - написала политик в своем блоге в Х.По словам Шейнбаум, Вашингтон в свою очередь обязался усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику, с понедельника правительственные команды США и Мексики начнут работать по направлениям безопасности и торговли.В результате переговоров Шейнбаум с Трампом в понедельник действие пошлин США, введенных в отношении товаров из Мексики, было приостановлено на месяц.

https://ria.ru/20250203/ssha-1997134116.html

мексика

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в мире, мексика, сша, вашингтон (штат), клаудия шейнбаум, инаугурация трампа — 2025, дональд трамп