Рейтинг@Mail.ru
Мексика задействует военных для усиления границы с США - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 03.02.2025 (обновлено: 19:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/meksika-1997171826.html
Мексика задействует военных для усиления границы с США
Мексика задействует военных для усиления границы с США - РИА Новости, 03.02.2025
Мексика задействует военных для усиления границы с США
Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T18:55:00+03:00
2025-02-03T19:01:00+03:00
в мире
мексика
сша
вашингтон (штат)
клаудия шейнбаум
инаугурация трампа — 2025
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595293056_5:0:2800:1572_1920x0_80_0_0_007b784a2862c7b0ef57d18dda76bf8e.jpg
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия Шейнбаум после переговоров с президентом США Дональдом Трампом."Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила", - написала политик в своем блоге в Х.По словам Шейнбаум, Вашингтон в свою очередь обязался усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику, с понедельника правительственные команды США и Мексики начнут работать по направлениям безопасности и торговли.В результате переговоров Шейнбаум с Трампом в понедельник действие пошлин США, введенных в отношении товаров из Мексики, было приостановлено на месяц.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997134116.html
мексика
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595293056_704:0:2800:1572_1920x0_80_0_0_ee5250a827b792c7396c68ba9c2fc9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, сша, вашингтон (штат), клаудия шейнбаум, инаугурация трампа — 2025, дональд трамп
В мире, Мексика, США, Вашингтон (штат), Клаудия Шейнбаум, Инаугурация Трампа — 2025, Дональд Трамп
Мексика задействует военных для усиления границы с США

Мексика направит десять тысяч военных на усиление границы с США

© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкГраница между США и Мексикой
Граница между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
Перейти в медиабанк
Граница между США и Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Правительство Мексики направит дополнительно 10 тысяч бойцов Национальной гвардии на северную границу для борьбы с наркотрафиком, сообщила президент Клаудия Шейнбаум после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Мексика немедленно усилит северную границу 10 тысячами бойцами Национальной гвардии для предотвращения незаконного оборота наркотиков из Мексики в США, в частности фентанила", - написала политик в своем блоге в Х.
По словам Шейнбаум, Вашингтон в свою очередь обязался усилить работу по предотвращению контрабанды оружия в Мексику, с понедельника правительственные команды США и Мексики начнут работать по направлениям безопасности и торговли.
В результате переговоров Шейнбаум с Трампом в понедельник действие пошлин США, введенных в отношении товаров из Мексики, было приостановлено на месяц.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В США начали искать замену нефти из Канады и Мексики
Вчера, 16:38
 
В миреМексикаСШАВашингтон (штат)Клаудия ШейнбаумИнаугурация Трампа — 2025Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала