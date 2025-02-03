Медведев прокомментировал попытки Маска расследовать воровство в USAID
Медведев: попытки Маска расследовать воровство в USAID не закончатся ничем
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Попытки американского предпринимателя Илона Маска расследовать идеологическое воровство в агентстве США по международному развитию USAID вызывают уважение, но они ничем не закончатся, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Воры помилуют сами себя. Процесс уже начал (экс-президент США Джо - ред.) Байден. Наивные, но не могущие не вызывать уважения попытки Илона (Маска - ред.) расследовать идеологическое воровство в USAID, как и коррупцию на помощи б. Украине, ничем не закончатся. Посетуют, погрозят кулаком, послушают в сенате, уволят непричастных и… всё", - говорится в Telegram-канале Медведева.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Двадцать шестого января украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в государстве. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы в стране.