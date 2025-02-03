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Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег - РИА Новости, 03.02.2025
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13:15 03.02.2025 (обновлено: 13:19 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mask-1997036901.html
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег - РИА Новости, 03.02.2025
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал "сумасшедшей тратой денег" то, что агентство... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал "сумасшедшей тратой денег" то, что агентство США по международному развитию USAID потратило за один год 40 миллиардов долларов налогоплательщиков. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". "Сумасшедшая трата денег", - написал Маск в X, отреагировав на информацию о том, что USAID в 2023 году потратило 40 миллиардов долларов в более чем 100 странах, содержа при этом дорогие офисы по всему миру и 10 тысяч сотрудников, большинство из которых работают за рубежом. Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 28 января издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html
https://ria.ru/20250203/medvedev-1997034360.html
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агентство по международному развитию сша, дональд трамп, илон маск, украина, сша, в мире
Агентство по международному развитию США, Дональд Трамп, Илон Маск, Украина, США, В мире
Илон Маск обвинил USAID в сумасшедшей трате денег

Маск назвал потраченные USAID 40 млрд долларов сумасшедшей тратой денег

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал "сумасшедшей тратой денег" то, что агентство США по международному развитию USAID потратило за один год 40 миллиардов долларов налогоплательщиков.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
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"Сумасшедшая трата денег", - написал Маск в X, отреагировав на информацию о том, что USAID в 2023 году потратило 40 миллиардов долларов в более чем 100 странах, содержа при этом дорогие офисы по всему миру и 10 тысяч сотрудников, большинство из которых работают за рубежом.
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. 28 января издание Wall Street Journal сообщило, что приостановка властями Штатов помощи, вероятно, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского вооружения. Впрочем, газета отметила, что это не единственный источник получения вооружения для Киева и китайского острова.
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Агентство по международному развитию СШАДональд ТрампИлон МаскУкраинаСШАВ мире
 
 
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