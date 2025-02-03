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Маск спросил президента ЮАР о расистских законах о собственности - РИА Новости, 03.02.2025
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11:43 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/mask-1997003500.html
Маск спросил президента ЮАР о расистских законах о собственности
Маск спросил президента ЮАР о расистских законах о собственности - РИА Новости, 03.02.2025
Маск спросил президента ЮАР о расистских законах о собственности
Американский предприниматель Илон Маск задал вопрос президенту ЮАР Сирилу Рамафосе о том, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:43:00+03:00
2025-02-03T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск задал вопрос президенту ЮАР Сирилу Рамафосе о том, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности, на фоне предупреждения американского президента Дональда Трампа прекратить финансирование ЮАР из-за спорного закона о земельной экспроприации. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу. В свою очередь Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом этот вопрос и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах. "Почему у вас существуют откровенно расистские законы о собственности?" - таким образом Маск отреагировал на сообщение Рамафосы.
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в мире, юар, сша, сирил рамафоса, дональд трамп, илон маск
В мире, ЮАР, США, Сирил Рамафоса, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск спросил президента ЮАР о расистских законах о собственности

Маск задал президенту ЮАР Рамафосе вопрос о расистских законах о собственности

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск задал вопрос президенту ЮАР Сирилу Рамафосе о том, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности, на фоне предупреждения американского президента Дональда Трампа прекратить финансирование ЮАР из-за спорного закона о земельной экспроприации.
В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу.
В свою очередь Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом этот вопрос и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах.
"Почему у вас существуют откровенно расистские законы о собственности?" - таким образом Маск отреагировал на сообщение Рамафосы.
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В миреЮАРСШАСирил РамафосаДональд ТрампИлон Маск
 
 
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