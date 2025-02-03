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Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок"

Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок" - РИА Новости, 03.02.2025

Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок"

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что Кэш Патель, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР, наведет... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:42:00+03:00

2025-02-03T09:42:00+03:00

2025-02-03T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что Кэш Патель, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР, наведет порядок в ведомстве. "Кэш наведет порядок", - написал Маск в X, отреагировав на статью о том, что сотрудники ФБР находятся в состоянии паники и планируют устроить акцию протеста. Ранее газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщала, что сотрудники ФБР планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства.

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