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Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок" - РИА Новости, 03.02.2025
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09:42 03.02.2025 (обновлено: 09:44 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/mask-1996966225.html
Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок"
Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок" - РИА Новости, 03.02.2025
Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок"
Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что Кэш Патель, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР, наведет... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:42:00+03:00
2025-02-03T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что Кэш Патель, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР, наведет порядок в ведомстве. "Кэш наведет порядок", - написал Маск в X, отреагировав на статью о том, что сотрудники ФБР находятся в состоянии паники и планируют устроить акцию протеста. Ранее газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщала, что сотрудники ФБР планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР
Маск заявил, что новый глава ФБР "наведет там порядок"

Маск: кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель наведет там порядок

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность в том, что Кэш Патель, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР, наведет порядок в ведомстве.
"Кэш наведет порядок", - написал Маск в X, отреагировав на статью о том, что сотрудники ФБР находятся в состоянии паники и планируют устроить акцию протеста.
Ранее газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщала, что сотрудники ФБР планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.
Телеканал CBS ранее сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ряда высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, пригрозив им в противном случае увольнением. Телеканал отмечал, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР – Кэша Пателя. Последний на днях пытался развеять опасения конгрессменов касательно того, что при его руководстве бюро утратит независимость и начнет расследования против политических оппонентов нового главы государства.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
Вчера, 03:18
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскФБР
 
 
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