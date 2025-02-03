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Орловские медики передали гуманитарный груз в военный госпиталь ЛНР - РИА Новости, 03.02.2025
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Надежные люди
 
12:45 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/lnr-1997026812.html
Орловские медики передали гуманитарный груз в военный госпиталь ЛНР
Орловские медики передали гуманитарный груз в военный госпиталь ЛНР - РИА Новости, 03.02.2025
Орловские медики передали гуманитарный груз в военный госпиталь ЛНР
Медики орловских лечебных учреждений доставили гуманитарные грузы бойцам спецоперации и военному госпиталю на территории Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:45:00+03:00
2025-02-03T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики орловских лечебных учреждений доставили гуманитарные грузы бойцам спецоперации и военному госпиталю на территории Луганской Народной Республики, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Орловской области. "Один груз, в который вошли дизельные и бензиновые генераторы по запросу участников СВО, доставлен бойцам работниками орловской городской больницы им. С.П. Боткина во главе с главврачом Александром Лялюхиным. Второй груз с медицинскими принадлежностями доставлен в военный госпиталь на территории ЛНР главным врачом Станции скорой медицинской помощи Вадимом Костюковым совместно с коллегами", – говорится в сообщении. Отмечается, что помощь собрали сотрудники Сосковской центральной районной больницы, Станции скорой медицинской помощи, городской больницы имени С.П. Боткина, орловской поликлиники №3 и аптеки №2 города Орла.
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луганская народная республика, орловская область, орел, сво
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Орловская область, Орел, СВО
Орловские медики передали гуманитарный груз в военный госпиталь ЛНР

Орловские медики доставили гуманитарные грузы в военный госпиталь ЛНР

© Фото : Городская больница имени С.П. Боткина города Орла/VKГуманитарный груз от медиков из Орловской области для военного госпиталя в ЛНР
Гуманитарный груз от медиков из Орловской области для военного госпиталя в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Городская больница имени С.П. Боткина города Орла/VK
Гуманитарный груз от медиков из Орловской области для военного госпиталя в ЛНР
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики орловских лечебных учреждений доставили гуманитарные грузы бойцам спецоперации и военному госпиталю на территории Луганской Народной Республики, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Орловской области.
"Один груз, в который вошли дизельные и бензиновые генераторы по запросу участников СВО, доставлен бойцам работниками орловской городской больницы им. С.П. Боткина во главе с главврачом Александром Лялюхиным. Второй груз с медицинскими принадлежностями доставлен в военный госпиталь на территории ЛНР главным врачом Станции скорой медицинской помощи Вадимом Костюковым совместно с коллегами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь собрали сотрудники Сосковской центральной районной больницы, Станции скорой медицинской помощи, городской больницы имени С.П. Боткина, орловской поликлиники №3 и аптеки №2 города Орла.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаОрловская областьОрелСВО
 
 
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