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Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 03.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/liksutov-1996966936.html
Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом столичной ОЭЗ
Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом столичной ОЭЗ - РИА Новости, 03.02.2025
Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом столичной ОЭЗ
Компания по выпуску онкопрепаратов получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", с помощью различных льгот и преференций... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T10:13:00+03:00
2025-02-03T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
зеленоград
москва
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Компания по выпуску онкопрепаратов получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", с помощью различных льгот и преференций предприятие наладит производство медикаментов в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня столичные промышленники создают и выпускают самые инновационные лекарственные препараты. По поручению Сергея Собянина разработан широкий пакет инструментов поддержки, которые также доступны фармзаводам. В частности, компании могут получить статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва”, который позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие производства важной продукции", - цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.Заммэра уточнил, что статус резидента получила компания “Фармасинтез-Биокапитал”. Это предприятие возводит в Зеленограде завод по производству семи видов онкопрепаратов в твердых и жидких лекарственных формах.В 2024 году предприятие начало строить завод на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва", который является центром развития фармацевтической промышленности в городе. В данный момент на стройплощадке обустраивают "чистые" помещения и монтируют высокотехнологичное оборудование.Организация уже начала лицензировать фармацевтические препараты, а через два года будет достигнута проектная мощность."Предполагается, что в 2026 году на предприятии начнется выпуск твердых форм препаратов, а в 2027-м — жидких лекарственных форм, которые будут производиться по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. С полного запуска производства в 2027 году плановая проектная мощность составит около 30 тысяч упаковок лекарств в год", – сказал министр правительства столицы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Планируемый запуск производства на площадке "Алабушево" – первый инвестиционный проект группы компаний "Фармасинтез" в ОЭЗ "Технополис Москва"."Уверен в том, что наше вхождение в "Технополис Москва" будет успешным, а завершение строительства первого московского завода позволит реализовывать новые более масштабные инвестиционные проекты", – сказал президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.Площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" - центр развития фармацевтической промышленности мегаполиса. С помощью статуса резидента ОЭЗ предприятия могут пользоваться широким спектром налоговых льгот и преференций.Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, статус освобождает организации от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю на 10 лет, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20%. Также на площадках ОЭЗ города действует режим свободной таможенной зоны, которая освобождает резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в ОЭЗ оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для организации производства.
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экономика, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, зеленоград, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Зеленоград, Москва
Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом столичной ОЭЗ

Ликсутов: производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производитель онкопрепаратов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Компания по выпуску онкопрепаратов получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", с помощью различных льгот и преференций предприятие наладит производство медикаментов в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня столичные промышленники создают и выпускают самые инновационные лекарственные препараты. По поручению Сергея Собянина разработан широкий пакет инструментов поддержки, которые также доступны фармзаводам. В частности, компании могут получить статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва”, который позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие производства важной продукции", - цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.
Заммэра уточнил, что статус резидента получила компания “Фармасинтез-Биокапитал”. Это предприятие возводит в Зеленограде завод по производству семи видов онкопрепаратов в твердых и жидких лекарственных формах.
В 2024 году предприятие начало строить завод на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва", который является центром развития фармацевтической промышленности в городе. В данный момент на стройплощадке обустраивают "чистые" помещения и монтируют высокотехнологичное оборудование.
Организация уже начала лицензировать фармацевтические препараты, а через два года будет достигнута проектная мощность.
"Предполагается, что в 2026 году на предприятии начнется выпуск твердых форм препаратов, а в 2027-м — жидких лекарственных форм, которые будут производиться по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране. С полного запуска производства в 2027 году плановая проектная мощность составит около 30 тысяч упаковок лекарств в год", – сказал министр правительства столицы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Планируемый запуск производства на площадке "Алабушево" – первый инвестиционный проект группы компаний "Фармасинтез" в ОЭЗ "Технополис Москва".
"Уверен в том, что наше вхождение в "Технополис Москва" будет успешным, а завершение строительства первого московского завода позволит реализовывать новые более масштабные инвестиционные проекты", – сказал президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.
Площадка "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" - центр развития фармацевтической промышленности мегаполиса. С помощью статуса резидента ОЭЗ предприятия могут пользоваться широким спектром налоговых льгот и преференций.
Как рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, статус освобождает организации от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю на 10 лет, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20%. Также на площадках ОЭЗ города действует режим свободной таможенной зоны, которая освобождает резидентов от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в ОЭЗ оборудования, сырья и комплектующих, необходимых для организации производства.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий ГарбузовЗеленоградМосква
 
 
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