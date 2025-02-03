https://ria.ru/20250203/kurskaya-1997054131.html

ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области

ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 03.02.2025

ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктах Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:02:00+03:00

2025-02-03T14:02:00+03:00

2025-02-03T14:02:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в этом регионе. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф