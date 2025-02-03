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ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области
ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктах Курской области, следует из сводки... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:02:00+03:00
2025-02-03T14:02:00+03:00
2025-02-03T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 29 приграничных населённых пунктах Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в этом регионе. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России поразили формирования ВСУ у 29 населенных пунктов Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ у 29 населённых пунктов в Курской области