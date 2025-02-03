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МСБ в сфере легпрома сможет получить около 7,5 млрд рублей в 2025 году

МСБ в сфере легпрома сможет получить около 7,5 млрд рублей в 2025 году - РИА Новости, 03.02.2025

МСБ в сфере легпрома сможет получить около 7,5 млрд рублей в 2025 году

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере легкой промышленности смогут получить в 2025 году около 7,5 миллиардов рублей кредитов под... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:00:00+03:00

2025-02-03T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере легкой промышленности смогут получить в 2025 году около 7,5 миллиардов рублей кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.Отмечается, что банки-партнеры Корпорации МСП уже имеют специальные лимиты поручительств на сумму около 3,7 миллиарда рублей. Лимиты уже доведены до четырех кредитных организаций: СберБанк, Альфа-Банк, МСП Банк и Банк ВТБ."В сфере легкой промышленности сегодня осуществляют деятельность свыше 50 тысяч субъектов МСП. За последние три года их количество выросло в 1,2 раза. Только за последний год создано около 8 тысяч таких предприятий. Специальный лимит Корпорации МСП расширяет доступ МСП к финансированию и дает возможность реализовать задачи по развитию бизнеса, в том числе приобрести оборудование и материалы", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он отметил, что производители текстильных изделий и одежды, а также те, кто занимается дизайном в этой сфере, могут привлечь до 50 миллионов рублей на срок до 10 лет. Комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель.По данным пресс-службы, в топ-5 ОКВЭД в легкой промышленности МСП входит производство аксессуаров (24%), прочих текстильных изделий, кроме одежды (23%), верхней одежды (20%), спецодежды (8%) и нательного белья (6%).Регионами-лидерами по числу предприятий малого и среднего бизнеса по итогам 2024 года стали Москва (14%, 7,4 тысячи), Московская область (8,1%, 4,3 тысячи), Ивановская область (7,3%, 3,9 тысячи), Санкт-Петербург (6,1%, 3,2 тысячи), Краснодарский край (3,3%, 1,8 тысячи). Лидирующие позиции также занимают Свердловская область (3,1%, 1,6 тысячи), Новосибирская область (3%, 1,6 тысячи), Ростовская область (2,5%, 1,3 тысячи), Республика Татарстан (2,2%, 1,2 тысячи) и Ставропольский край (2,1%, 1,1 тысячи)."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям, уточнили в пресс-службе. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса. "Зонтичный" механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России, реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), россия