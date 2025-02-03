https://ria.ru/20250203/konsultatsii-1997127961.html
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов - РИА Новости, 03.02.2025
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов
Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:21:00+03:00
2025-02-03T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, жители, которые прошли диспансеризацию, могут узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом после ее прохождения онлайн. Цифровые сервисы, в том числе в сфере здравоохранения, создаются и совершенствуются в соответствии с нацпроектом "Экономика данных". По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, получить онлайн-консультацию могут пациенты, которые состоят на диспансерном учете, а также беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты и обсудить с врачом итоги пройденной диспансеризации. "С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тысяч человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов
Более 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после профосмотров
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, жители, которые прошли диспансеризацию, могут узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом после ее прохождения онлайн.
Цифровые сервисы, в том числе в сфере здравоохранения, создаются и совершенствуются в соответствии с нацпроектом "Экономика данных".
По словам заместителя председателя правительства Московской области
— министра здравоохранения региона Максима Забелина, получить онлайн-консультацию могут пациенты, которые состоят на диспансерном учете, а также беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты и обсудить с врачом итоги пройденной диспансеризации.
"С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тысяч человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.