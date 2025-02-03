Рейтинг@Mail.ru
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:21 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/konsultatsii-1997127961.html
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов - РИА Новости, 03.02.2025
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов
Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:21:00+03:00
2025-02-03T16:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983035242_67:29:1532:853_1920x0_80_0_0_3a39437fabbdebf70080d0ae2fde2a9e.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, жители, которые прошли диспансеризацию, могут узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом после ее прохождения онлайн. Цифровые сервисы, в том числе в сфере здравоохранения, создаются и совершенствуются в соответствии с нацпроектом "Экономика данных". По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, получить онлайн-консультацию могут пациенты, которые состоят на диспансерном учете, а также беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты и обсудить с врачом итоги пройденной диспансеризации. "С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тысяч человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20250203/datchiki-1997120539.html
https://ria.ru/20250203/parki-1997039918.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983035242_120:0:1545:1069_1920x0_80_0_0_b7b0cdc94c669a113d93c3e301e95b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Свыше 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после чекапов

Более 30 тыс жителей Подмосковья получили онлайн-консультации после профосмотров

© Фото : Правительство Республики БашкортостанМинистр здравоохранения МО Максим Забелин
Министр здравоохранения МО Максим Забелин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Правительство Республики Башкортостан
Министр здравоохранения МО Максим Забелин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей получили с начала года консультации врача по итогам диспансеризации с помощью телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, жители, которые прошли диспансеризацию, могут узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом после ее прохождения онлайн.
Проверка готовности многоквартирных домов к осенне-зимней эксплуатации - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Котельные МО вдвое ускорили устранение нарушений благодаря умным датчикам
15:57
Цифровые сервисы, в том числе в сфере здравоохранения, создаются и совершенствуются в соответствии с нацпроектом "Экономика данных".
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, получить онлайн-консультацию могут пациенты, которые состоят на диспансерном учете, а также беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты и обсудить с врачом итоги пройденной диспансеризации.
"С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тысяч человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через телефон 122 или на приеме у лечащего врача.
Посетители в одном из подмосковных парков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Более 1,4 миллиона человек посетили парки и лесопарки Подмосковья
13:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала