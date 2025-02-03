https://ria.ru/20250203/konflikt-1997150721.html

Орбан сделал заявление об исходе украинского конфликта

Орбан сделал заявление об исходе украинского конфликта - РИА Новости, 03.02.2025

Орбан сделал заявление об исходе украинского конфликта

С самого начала конфликта было ясно, что Украина не победит, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:33:00+03:00

2025-02-03T17:33:00+03:00

2025-02-03T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С самого начала конфликта было ясно, что Украина не победит, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры", — сказал он.Премьер добавил, что "с самого начала было ясно, что победа Украины невозможна"."Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", — заключил политик.Ранее, 24 января, Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций в 18 миллиардов евро. Венгерский премьер добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику ЕС, но ранее не ветировал принятие новых пакетов, чтобы "не нарушать единство" сообщества, а оговаривал исключения для Будапешта. По его мнению, Запад, не воспринимая новую реальность в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии