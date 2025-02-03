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Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 03.02.2025
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09:57 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/kandidat-1996970314.html
Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 03.02.2025
Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Бежат обвинила американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в европейские выборы. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T09:57:00+03:00
2025-02-03T09:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Бежат обвинила американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в европейские выборы. По ее словам, социальные сети в руках Маска стали "инструментом манипулирования европейскими публичными дебатами и всем избирательным процессом". "Я - единственная в этой президентской гонке, кто не боится сказать: стоп", - подчеркнула Бежат на встрече с избирателями. "Илон Маск, самый богатый человек в мире, член администрации Дональда Трампа и владелец портала X, открыто выступает против европейской демократии и не скрывает своих крайне правых взглядов. Одну руку он поднимает в римском приветствии, а другой пожимает руки крайне правым расистам в Германии", - сказала она. "Ни Маск, ни Цукерберг не будут диктовать нам, как должна выглядеть наша демократия. Нам нужен европейский закон, который положит этому конец", — заявила она, сообщив, что в настоящее время в министерстве по цифровым технологиям вице-премьера Кшиштофа Гавковского разрабатывается стратегия цифровизации и программа защиты выборов от цифровых угроз. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html
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в мире, технологии, польша, варшава, илон маск, дональд трамп, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Технологии, Польша, Варшава, Илон Маск, Дональд Трамп, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты Польши Бежат обвинила Маска во вмешательстве в выборы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Бежат обвинила американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в европейские выборы.
По ее словам, социальные сети в руках Маска стали "инструментом манипулирования европейскими публичными дебатами и всем избирательным процессом". "Я - единственная в этой президентской гонке, кто не боится сказать: стоп", - подчеркнула Бежат на встрече с избирателями.
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"Илон Маск, самый богатый человек в мире, член администрации Дональда Трампа и владелец портала X, открыто выступает против европейской демократии и не скрывает своих крайне правых взглядов. Одну руку он поднимает в римском приветствии, а другой пожимает руки крайне правым расистам в Германии", - сказала она.
"Ни Маск, ни Цукерберг не будут диктовать нам, как должна выглядеть наша демократия. Нам нужен европейский закон, который положит этому конец", — заявила она, сообщив, что в настоящее время в министерстве по цифровым технологиям вице-премьера Кшиштофа Гавковского разрабатывается стратегия цифровизации и программа защиты выборов от цифровых угроз.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
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В миреТехнологииПольшаВаршаваИлон МаскДональд ТрампЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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