Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы
Кандидат в президенты Польши Бежат обвинила Маска во вмешательстве в выборы
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от левых сил Магдалена Бежат обвинила американского предпринимателя Илона Маска во вмешательстве в европейские выборы.
По ее словам, социальные сети в руках Маска стали "инструментом манипулирования европейскими публичными дебатами и всем избирательным процессом". "Я - единственная в этой президентской гонке, кто не боится сказать: стоп", - подчеркнула Бежат на встрече с избирателями.
"Илон Маск, самый богатый человек в мире, член администрации Дональда Трампа и владелец портала X, открыто выступает против европейской демократии и не скрывает своих крайне правых взглядов. Одну руку он поднимает в римском приветствии, а другой пожимает руки крайне правым расистам в Германии", - сказала она.
"Ни Маск, ни Цукерберг не будут диктовать нам, как должна выглядеть наша демократия. Нам нужен европейский закон, который положит этому конец", — заявила она, сообщив, что в настоящее время в министерстве по цифровым технологиям вице-премьера Кшиштофа Гавковского разрабатывается стратегия цифровизации и программа защиты выборов от цифровых угроз.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" и около десятка других претендентов.
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08