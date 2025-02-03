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Источник: замглавы Дмитровского округа частично признал вину во взятке - РИА Новости, 03.02.2025
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14:40 03.02.2025 (обновлено: 14:47 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ionov-1997101928.html
Источник: замглавы Дмитровского округа частично признал вину во взятке
Источник: замглавы Дмитровского округа частично признал вину во взятке - РИА Новости, 03.02.2025
Источник: замглавы Дмитровского округа частично признал вину во взятке
Заместитель главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов частично признает вину по уголовному делу о получении взятки за содействие... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:40:00+03:00
2025-02-03T14:47:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов частично признает вину по уголовному делу о получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Ионов частично признает вину", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Оба с другими неустановленными лицами из администрации округа договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия. При содействии Ионова были внесены изменения технического задания аукциона, что практически исключало участие в нем других операторов рекламы. Для получения средств от "заказчика" фигуранты нашли ИП с целью заключения фиктивного договора об оплате мнимых услуг. На счёт ИП были переведены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тысяч рублей предприниматель взял за свое участие. Позднее, по данным следствия, Зыков недалеко от администрации городского округа передал Ионову три миллиона рублей, однако это событие уже было оперативным экспериментом правоохранителей, а средствами выступали муляжи. Ионову и Зыкову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о сумме в 4 миллиона 350 тысяч рублей. Также возбуждено дело о даче взятки в особо крупном размере в отношении сотрудников оператора рекламы.
https://ria.ru/20241008/prigovor-1976956817.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Источник: замглавы Дмитровского округа частично признал вину во взятке

Замглавы Дмитровского округа Ионов частично признал вину по делу о взятке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов частично признает вину по уголовному делу о получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Ионов частично признает вину", - сказал собеседник агентства.
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По данным следствия, Ионов курировал муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Оба с другими неустановленными лицами из администрации округа договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в целом создать для них выгодные условия.
При содействии Ионова были внесены изменения технического задания аукциона, что практически исключало участие в нем других операторов рекламы. Для получения средств от "заказчика" фигуранты нашли ИП с целью заключения фиктивного договора об оплате мнимых услуг. На счёт ИП были переведены 5 миллионов рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей ИП заплатил в качестве налогов, ещё 150 тысяч рублей предприниматель взял за свое участие.
Позднее, по данным следствия, Зыков недалеко от администрации городского округа передал Ионову три миллиона рублей, однако это событие уже было оперативным экспериментом правоохранителей, а средствами выступали муляжи. Ионову и Зыкову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, речь идет о сумме в 4 миллиона 350 тысяч рублей.
Также возбуждено дело о даче взятки в особо крупном размере в отношении сотрудников оператора рекламы.
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