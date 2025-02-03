https://ria.ru/20250203/infrastruktura-1996953819.html
В Запорожской области взрывами повредило инфраструктуру
В Запорожской области взрывами повредило инфраструктуру - РИА Новости, 03.02.2025
В Запорожской области взрывами повредило инфраструктуру
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T08:22:00+03:00
2025-02-03T08:22:00+03:00
2025-02-03T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в своем Telegram-канале, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на понедельник после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно его сообщению, ряд населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Запорожской области взрывами повредило инфраструктуру
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры