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Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ - РИА Новости, 03.02.2025
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17:47 03.02.2025 (обновлено: 18:16 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/gruzija-1997155806.html
Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ
Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ - РИА Новости, 03.02.2025
Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ
Власти Грузии отозвали членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщили депутаты на заседании бюро грузинского парламента. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:47:00+03:00
2025-02-03T18:16:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 3 фев — РИА Новости. Власти Грузии отозвали членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщили депутаты на заседании бюро грузинского парламента.&quot;Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету&quot;, — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.На прошлой неделе глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что представители республики прекращают работу в ПАСЕ после принятой резолюции о проведении новых парламентских выборов. Члены парламентской делегации "Грузинской мечты" уже обратились к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу с соответствующей просьбой. В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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в мире, грузия, тея цулукиани, парламентская ассамблея совета европы, совет европы
В мире, Грузия, Тея Цулукиани, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы
Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ

Парламент Грузии отозвал членов делегации из ПАСЕ после ее резолюции о выборах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПарламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 фев — РИА Новости. Власти Грузии отозвали членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщили депутаты на заседании бюро грузинского парламента.
«

"Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

На прошлой неделе глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что представители республики прекращают работу в ПАСЕ после принятой резолюции о проведении новых парламентских выборов.
Члены парламентской делегации "Грузинской мечты" уже обратились к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу с соответствующей просьбой.
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В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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