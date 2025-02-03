Грузия отозвала членов своей делегации из ПАСЕ
Парламент Грузии отозвал членов делегации из ПАСЕ после ее резолюции о выборах
Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 фев — РИА Новости. Власти Грузии отозвали членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщили депутаты на заседании бюро грузинского парламента.
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"Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету", — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
На прошлой неделе глава грузинской делегации, вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани заявила, что представители республики прекращают работу в ПАСЕ после принятой резолюции о проведении новых парламентских выборов.
Члены парламентской делегации "Грузинской мечты" уже обратились к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу с соответствующей просьбой.
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В состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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