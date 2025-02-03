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ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке - РИА Новости, 03.02.2025
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16:09 03.02.2025 (обновлено: 16:21 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997124001.html
ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке
ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке
Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова в Горловке была повреждена в результате обстрела ВСУ города вечером в воскресенье, сообщил в понедельник... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:09:00+03:00
2025-02-03T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова в Горловке была повреждена в результате обстрела ВСУ города вечером в воскресенье, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии вечером 02.02.2025 г. повреждена инфраструктура машиностроительного завода им. С. М. Кирова (центрально-городской район Горловки) ", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждена также инфраструктура одного из коммунальных предприятий. Помимо этого, согласно сообщению Приходько, в понедельник в результате обстрела ВСУ была повреждена инфраструктура и автомобиль одного из предприятий после атаки на центрально-городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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россия
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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке

Мэр Горловки: обстрел ВСУ повредил инфраструктуру машиностроительного завода

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке
Последствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова в Горловке была повреждена в результате обстрела ВСУ города вечером в воскресенье, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии вечером 02.02.2025 г. повреждена инфраструктура машиностроительного завода им. С. М. Кирова (центрально-городской район Горловки) ", - написал Приходько.
© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке
Последствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела поселка машиностроительного завода им. С. М. Кирова в Горловке
По его словам, в результате обстрелов повреждена также инфраструктура одного из коммунальных предприятий.
Помимо этого, согласно сообщению Приходько, в понедельник в результате обстрела ВСУ была повреждена инфраструктура и автомобиль одного из предприятий после атаки на центрально-городской район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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