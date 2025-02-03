https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997124001.html

ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке

ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ повредили инфраструктуру машиностроительного завода в Горловке

Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова в Горловке была повреждена в результате обстрела ВСУ города вечером в воскресенье, сообщил в понедельник... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:09:00+03:00

2025-02-03T16:09:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Инфраструктура машиностроительного завода имени Кирова в Горловке была повреждена в результате обстрела ВСУ города вечером в воскресенье, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии вечером 02.02.2025 г. повреждена инфраструктура машиностроительного завода им. С. М. Кирова (центрально-городской район Горловки) ", - написал Приходько. По его словам, в результате обстрелов повреждена также инфраструктура одного из коммунальных предприятий. Помимо этого, согласно сообщению Приходько, в понедельник в результате обстрела ВСУ была повреждена инфраструктура и автомобиль одного из предприятий после атаки на центрально-городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия