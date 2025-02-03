https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997057044.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:06:00+03:00
2025-02-03T14:06:00+03:00
2025-02-03T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 03:00 - н.п. Плещеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 06.50 до 12.50 были выпущены еще 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, в 12.50 город подвергся атаке дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов натовского калибра