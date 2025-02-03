https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997057044.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:06:00+03:00

2025-02-03T14:06:00+03:00

2025-02-03T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 03:00 - н.п. Плещеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 06.50 до 12.50 были выпущены еще 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, в 12.50 город подвергся атаке дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс