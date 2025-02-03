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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/gorlovka-1997057044.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 03.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:06:00+03:00
2025-02-03T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 03:00 - н.п. Плещеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что с 06.50 до 12.50 были выпущены еще 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Кроме того, в 12.50 город подвергся атаке дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 03:00 - н.п. Плещеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что с 06.50 до 12.50 были выпущены еще 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Кроме того, в 12.50 город подвергся атаке дрона-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествияВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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