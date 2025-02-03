https://ria.ru/20250203/germaniya-1997126076.html

СМИ высмеяли попытки ФРГ выдать крупные жертвы за победу на Россией

СМИ высмеяли попытки ФРГ выдать крупные жертвы за победу на Россией - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ высмеяли попытки ФРГ выдать крупные жертвы за победу на Россией

Германия в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией, сообщило издание Spectator. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:16:00+03:00

2025-02-03T16:16:00+03:00

2025-02-03T16:16:00+03:00

германия

россия

евросоюз

украина

газпром

в мире

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Германия в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией, сообщило издание Spectator."Даже введя экономические санкции против России, Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа. <...> Дело в том, что на российский СПГ санкции ЕС не распространяются. Важную роль в этом, по-видимому, сыграла немецкая государственная энергетическая компания. И это не единственный знак того, что Германия, что бы она ни говорила, в действительности не намерена разрывать давние связи с Россией", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что Германия "поклялась отказаться" от российского газа и в итоге пошла на "крупные жертвы", пытаясь выставить такое решение за победу и независимость.Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Как писала газета Financial Times, ссылаясь на уведомление ведомства, это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле."Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250130/evropa-1996110937.html

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германия, россия, евросоюз, украина, газпром, в мире