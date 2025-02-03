https://ria.ru/20250203/germaniya-1997115496.html
АдГ намерена развивать сотрудничество с ЕАЭС
АдГ намерена развивать сотрудничество с ЕАЭС - РИА Новости, 03.02.2025
АдГ намерена развивать сотрудничество с ЕАЭС
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своей предвыборной программе заявила, что хочет развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:36:00+03:00
2025-02-03T15:36:00+03:00
2025-02-03T15:36:00+03:00
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германия
евразийский экономический союз
альтернатива для германии (партия)
экономика
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своей предвыборной программе заявила, что хочет развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС. "Партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам. Предложение о роспуске парламента было направлено президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру канцлером ФРГ Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. 27 декабря Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
https://ria.ru/20250203/germaniya-1997107642.html
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в мире, германия, евразийский экономический союз, альтернатива для германии (партия), экономика
В мире, Германия, Евразийский экономический союз, Альтернатива для Германии (партия), Экономика
АдГ намерена развивать сотрудничество с ЕАЭС
АдГ включила в программу развитие экономического сотрудничества с ЕАЭС