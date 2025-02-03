https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108255.html

АдГ включила в программу неразмещение американского дальнобойного оружия

АдГ включила в программу неразмещение американского дальнобойного оружия - РИА Новости, 03.02.2025

АдГ включила в программу неразмещение американского дальнобойного оружия

Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своей предвыборной программе заявила, что Берлин не должен втягиваться в конфликты между США и другими державами,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:07:00+03:00

2025-02-03T15:07:00+03:00

2025-02-03T15:31:00+03:00

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альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) в своей предвыборной программе заявила, что Берлин не должен втягиваться в конфликты между США и другими державами, партия также выступает против размещения в ФРГ дальнобойных американских вооружений.По мнению представителей партии, "хорошие отношения с США имеют ключевое значение для Германии и Европы, особенно в сферах экономики, технологий и науки"."Однако геополитические и экономические интересы США все больше расходятся с интересами Германии и других европейских стран. Примером этого является энергетическая политика, в частности попытки США заблокировать запуск газопровода "Северный поток". АдГ считает, что Германия не должна втягиваться в конфликты между США и другими державами", - говорится в предвыборной программе партии, представленной журналистам.Отмечается также, что АдГ "выступает против размещения в Германии дальнобойных американских вооружений", таких как крылатые ракеты, дроны и ракеты.При этом представители партии выступают за улучшение отношений между Германией и США, особенно в контексте возможного отказа новой американской администрации от "климатической идеологии" и воук-культуры."Партия рассматривает будущую администрацию США как союзника в борьбе за свободу слова и против интернет-цензуры", - говорится в тексте программы.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1997108858.html

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германия, альтернатива для германии (партия), в мире, вооруженные силы сша, сша