https://ria.ru/20250203/gendirektor-1997074298.html

Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений

Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений - РИА Новости, 03.02.2025

Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений

Некоторые соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), предшествующие вступлению Китая в организацию, должны быть пересмотрены,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:25:00+03:00

2025-02-03T14:25:00+03:00

2025-02-03T14:25:00+03:00

экономика

цены на нефть

китай

сша

нгози оконджо-ивеала

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Некоторые соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), предшествующие вступлению Китая в организацию, должны быть пересмотрены, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. "Переход к "зеленой" экономике, соглашения, которые были заключены в прошлом… Субсидии, вопросы равных условий… Мир уже не тот, что был. Некоторые из этих соглашений были заключены до вступления Китая в ВТО. Нужно ли нам посмотреть, как мы можем реформировать некоторые из этих соглашений? Абсолютно. Почему нет? И мы готовы сотрудничать с США, чтобы добиться этого", - сказала она.

https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html

китай

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экономика, цены на нефть, китай, сша, нгози оконджо-ивеала, всемирная торговая организация (вто), в мире