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Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений - РИА Новости, 03.02.2025
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14:25 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/gendirektor-1997074298.html
Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений
Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений - РИА Новости, 03.02.2025
Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений
Некоторые соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), предшествующие вступлению Китая в организацию, должны быть пересмотрены,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:25:00+03:00
2025-02-03T14:25:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
сша
нгози оконджо-ивеала
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Некоторые соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), предшествующие вступлению Китая в организацию, должны быть пересмотрены, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. "Переход к "зеленой" экономике, соглашения, которые были заключены в прошлом… Субсидии, вопросы равных условий… Мир уже не тот, что был. Некоторые из этих соглашений были заключены до вступления Китая в ВТО. Нужно ли нам посмотреть, как мы можем реформировать некоторые из этих соглашений? Абсолютно. Почему нет? И мы готовы сотрудничать с США, чтобы добиться этого", - сказала она.
https://ria.ru/20240917/vto-1973094981.html
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экономика, цены на нефть, китай, сша, нгози оконджо-ивеала, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Цены на нефть, Китай, США, Нгози Оконджо-Ивеала, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Гендиректор ВТО заявила о необходимости пересмотра некоторых соглашений

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: некоторые соглашения ВТО должны быть пересмотрены

© AP Photo / Sunday AlambaНгози Оконджо-Ивеала
Нгози Оконджо-Ивеала - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Sunday Alamba
Нгози Оконджо-Ивеала. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 фев – РИА Новости. Некоторые соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), предшествующие вступлению Китая в организацию, должны быть пересмотрены, заявила в интервью Financial Times генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
"Переход к "зеленой" экономике, соглашения, которые были заключены в прошлом… Субсидии, вопросы равных условий… Мир уже не тот, что был. Некоторые из этих соглашений были заключены до вступления Китая в ВТО. Нужно ли нам посмотреть, как мы можем реформировать некоторые из этих соглашений? Абсолютно. Почему нет? И мы готовы сотрудничать с США, чтобы добиться этого", - сказала она.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайСШАНгози Оконджо-ИвеалаВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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