ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа
Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: Россия должна участвовать в восстановлении Газы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025
Заместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация ХАМАС обсудит на переговорах в Москве обмен пленными и заключенными в рамках соглашения с Израилем и восстановление сектора Газа, Россия должна принимать участие в этом процессе, рассказал РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Это визит по официальному приглашению МИД России, у нас есть много тем, которые мы хотели бы обсудить с руководством МИД. Нам нужно, чтобы Россия приняла участие в восстановлении сектора Газа. Россия должна присутствовать в этом процессе, должна играть свою роль, для нас это очень важно. Мы ожидаем и гуманитарную помощь, и поддержку, и помощь в восстановлении сектора Газа", - сказал Марзук.
"Наш визит - регулярные консультации с целью обмена мнениями с российским руководством. Уже больше двух недель действует режим прекращения огня. Естественно, есть много деталей о которых мы бы хотели поделиться с российской стороной. Сейчас идет обмен пленными с обеих сторон, российская сторона попросила до этого освободить некоторых пленных. Сейчас мы будем вести переговоры по этому поводу для дальнейшего их освобождения", - добавил Марзук.