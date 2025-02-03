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ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа - РИА Новости, 03.02.2025
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14:33 03.02.2025 (обновлено: 15:37 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа - РИА Новости, 03.02.2025
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа
Делегация ХАМАС обсудит на переговорах в Москве обмен пленными и заключенными в рамках соглашения с Израилем и восстановление сектора Газа, Россия должна... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:33:00+03:00
2025-02-03T15:37:00+03:00
в мире
россия
москва
израиль
муса абу марзук
хамас
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация ХАМАС обсудит на переговорах в Москве обмен пленными и заключенными в рамках соглашения с Израилем и восстановление сектора Газа, Россия должна принимать участие в этом процессе, рассказал РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. "Это визит по официальному приглашению МИД России, у нас есть много тем, которые мы хотели бы обсудить с руководством МИД. Нам нужно, чтобы Россия приняла участие в восстановлении сектора Газа. Россия должна присутствовать в этом процессе, должна играть свою роль, для нас это очень важно. Мы ожидаем и гуманитарную помощь, и поддержку, и помощь в восстановлении сектора Газа", - сказал Марзук. По его словам, еще одной темой на переговорах в Москве станет реализация сделки с Израилем о прекращении огня и процесс обмена пленными и заключенными. "Наш визит - регулярные консультации с целью обмена мнениями с российским руководством. Уже больше двух недель действует режим прекращения огня. Естественно, есть много деталей о которых мы бы хотели поделиться с российской стороной. Сейчас идет обмен пленными с обеих сторон, российская сторона попросила до этого освободить некоторых пленных. Сейчас мы будем вести переговоры по этому поводу для дальнейшего их освобождения", - добавил Марзук.
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в мире, россия, москва, израиль, муса абу марзук, хамас, сектор газа
В мире, Россия, Москва, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Сектор Газа
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: Россия должна участвовать в восстановлении Газы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025
Заместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Делегация ХАМАС обсудит на переговорах в Москве обмен пленными и заключенными в рамках соглашения с Израилем и восстановление сектора Газа, Россия должна принимать участие в этом процессе, рассказал РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Это визит по официальному приглашению МИД России, у нас есть много тем, которые мы хотели бы обсудить с руководством МИД. Нам нужно, чтобы Россия приняла участие в восстановлении сектора Газа. Россия должна присутствовать в этом процессе, должна играть свою роль, для нас это очень важно. Мы ожидаем и гуманитарную помощь, и поддержку, и помощь в восстановлении сектора Газа", - сказал Марзук.
По его словам, еще одной темой на переговорах в Москве станет реализация сделки с Израилем о прекращении огня и процесс обмена пленными и заключенными.
"Наш визит - регулярные консультации с целью обмена мнениями с российским руководством. Уже больше двух недель действует режим прекращения огня. Естественно, есть много деталей о которых мы бы хотели поделиться с российской стороной. Сейчас идет обмен пленными с обеих сторон, российская сторона попросила до этого освободить некоторых пленных. Сейчас мы будем вести переговоры по этому поводу для дальнейшего их освобождения", - добавил Марзук.
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