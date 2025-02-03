https://ria.ru/20250203/frantsiya-1997196803.html

Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия

Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия - РИА Новости, 03.02.2025

Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия

Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула премьер-министру Франсуа Байру второй за день вотум недоверия после проведения им законопроекта о бюджете... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:11:00+03:00

2025-02-03T23:11:00+03:00

2025-02-03T23:11:00+03:00

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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула премьер-министру Франсуа Байру второй за день вотум недоверия после проведения им законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов, заявила в понедельник лидер партийной фракции в парламенте Матильда Пано. Ранее в понедельник Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, после чего "Непокорившаяся Франция" сразу же сообщила о выдвижении вотума недоверия. Затем Байру таким же образом провёл законопроект о бюджете соцстрахования. "Будучи верными тому, что мы всегда делали, когда применялась (статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов – ред.) 49.3, мы выдвигаем два вотума недоверия", - заявила Пано журналистам. Она указала, что к вотумам также присоединились некоторые депутаты группы "Левые демократы и республиканцы", а также ряд парламентариев-экологистов. Пано заявила, что оба вотума будут рассмотрены в среду. Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и фракция правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124. Фракция "Национального объединения" указала, что определится со своей позицией в среду, а социалисты отметили, что не намерены поддерживать вотум недоверия из-за законопроекта о бюджете, который необходим государству, но выдвинут его позже. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250203/bayru-1997167096.html

https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен