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Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия - РИА Новости, 03.02.2025
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23:11 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/frantsiya-1997196803.html
Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия
Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия - РИА Новости, 03.02.2025
Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула премьер-министру Франсуа Байру второй за день вотум недоверия после проведения им законопроекта о бюджете... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T23:11:00+03:00
2025-02-03T23:11:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула премьер-министру Франсуа Байру второй за день вотум недоверия после проведения им законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов, заявила в понедельник лидер партийной фракции в парламенте Матильда Пано. Ранее в понедельник Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, после чего "Непокорившаяся Франция" сразу же сообщила о выдвижении вотума недоверия. Затем Байру таким же образом провёл законопроект о бюджете соцстрахования. "Будучи верными тому, что мы всегда делали, когда применялась (статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов – ред.) 49.3, мы выдвигаем два вотума недоверия", - заявила Пано журналистам. Она указала, что к вотумам также присоединились некоторые депутаты группы "Левые демократы и республиканцы", а также ряд парламентариев-экологистов. Пано заявила, что оба вотума будут рассмотрены в среду. Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и фракция правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124. Фракция "Национального объединения" указала, что определится со своей позицией в среду, а социалисты отметили, что не намерены поддерживать вотум недоверия из-за законопроекта о бюджете, который необходим государству, но выдвинут его позже. Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250203/bayru-1997167096.html
https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html
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в мире, франция, франсуа байру, марин ле пен
В мире, Франция, Франсуа Байру, Марин Ле Пен
Левые во Франции выдвинули премьеру второй за день вотум недоверия

"Непокорившаяся Франция" выдвинула премьеру Байру второй за день вотум недоверия

© AP Photo / Caroline BlumbergФрансуа Байру
Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Caroline Blumberg
Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула премьер-министру Франсуа Байру второй за день вотум недоверия после проведения им законопроекта о бюджете соцстрахования в обход голосования депутатов, заявила в понедельник лидер партийной фракции в парламенте Матильда Пано.
Ранее в понедельник Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов, после чего "Непокорившаяся Франция" сразу же сообщила о выдвижении вотума недоверия. Затем Байру таким же образом провёл законопроект о бюджете соцстрахования.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Премьер Франции провел законопроект о бюджете в обход голосования депутатов
Вчера, 18:25
"Будучи верными тому, что мы всегда делали, когда применялась (статья конституции, позволяющая принять законопроект без голосования депутатов – ред.) 49.3, мы выдвигаем два вотума недоверия", - заявила Пано журналистам.
Она указала, что к вотумам также присоединились некоторые депутаты группы "Левые демократы и республиканцы", а также ряд парламентариев-экологистов. Пано заявила, что оба вотума будут рассмотрены в среду.
Вотум недоверия может быть принят только в том случае, если фракции левой и правой оппозиции, в особенности социалисты и фракция правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, проголосуют в его поддержку: необходимы голоса минимум 289 из 577 депутатов парламента. У блока левых 192 мест, у Ле Пен - 124.
Фракция "Национального объединения" указала, что определится со своей позицией в среду, а социалисты отметили, что не намерены поддерживать вотум недоверия из-за законопроекта о бюджете, который необходим государству, но выдвинут его позже.
Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в прошлом году.
Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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