Финских наемников предупредили о невозможности досрочно покинуть ВСУ
Финский МИД предупредил о невозможности досрочно разорвать контакт с ВСУ
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии предупредил граждан, желающих стать наемниками, что досрочно разорвать контракт с ВСУ "практически невозможно".
"Иностранные добровольцы подписывают контракт на службу в ВСУ, как правило, на три года. Минимальный срок службы составляет шесть месяцев с весны 2024 года… Расторгнуть такой контакт практически невозможно. Министерство иностранных дел не может содействовать заключению или расторжению контракта", - говорится в опубликованных ведомством инструкциях для граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ. "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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