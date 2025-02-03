https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997085861.html

Финских наемников предупредили о невозможности досрочно покинуть ВСУ

Финских наемников предупредили о невозможности досрочно покинуть ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

Финских наемников предупредили о невозможности досрочно покинуть ВСУ

МИД Финляндии предупредил граждан, желающих стать наемниками, что досрочно разорвать контракт с ВСУ "практически невозможно". РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:38:00+03:00

2025-02-03T14:38:00+03:00

2025-02-03T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии предупредил граждан, желающих стать наемниками, что досрочно разорвать контракт с ВСУ "практически невозможно". "Иностранные добровольцы подписывают контракт на службу в ВСУ, как правило, на три года. Минимальный срок службы составляет шесть месяцев с весны 2024 года… Расторгнуть такой контакт практически невозможно. Министерство иностранных дел не может содействовать заключению или расторжению контракта", - говорится в опубликованных ведомством инструкциях для граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ. "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250203/zakharova-1997078138.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html

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