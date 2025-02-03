https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997059571.html

МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину

МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину - РИА Новости, 03.02.2025

МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину

МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:09:00+03:00

2025-02-03T14:09:00+03:00

2025-02-03T14:14:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим.Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отметило, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркнуло, что такая деятельность не запрещена финским законодательством."Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии", - сказано в сообщении ведомства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.

https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html

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в мире, финляндия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), мария захарова