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МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину - РИА Новости, 03.02.2025
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14:09 03.02.2025 (обновлено: 14:14 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997059571.html
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину - РИА Новости, 03.02.2025
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину
МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:09:00+03:00
2025-02-03T14:14:00+03:00
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим.Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отметило, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркнуло, что такая деятельность не запрещена финским законодательством."Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии", - сказано в сообщении ведомства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html
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в мире, финляндия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), мария захарова
В мире, Финляндия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Мария Захарова
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину

МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан, желающих воевать за Украину

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим.
Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отметило, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркнуло, что такая деятельность не запрещена финским законодательством.
"Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии", - сказано в сообщении ведомства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
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В миреФинляндияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Мария Захарова
 
 
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