https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997059571.html
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину - РИА Новости, 03.02.2025
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину
МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:09:00+03:00
2025-02-03T14:09:00+03:00
2025-02-03T14:14:00+03:00
в мире
финляндия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МИД Финляндии опубликовал на своем официальном сайте инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды ВСУ в качестве наемников и воевать за киевский режим.Инструкции озаглавлены как "Информация для добровольцев". "Добровольцами" финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Ведомство отметило, что не поощряет и не рекомендует поездки "добровольцами" на Украину, но подчеркнуло, что такая деятельность не запрещена финским законодательством."Участие в качестве добровольца в ВСУ не является преступлением в Финляндии", - сказано в сообщении ведомства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995388548.html
финляндия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), мария захарова
В мире, Финляндия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Мария Захарова
МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину
МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан, желающих воевать за Украину