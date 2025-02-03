https://ria.ru/20250203/filippo-1997114127.html

Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского

Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025

Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х перестать посылать деньги Украине после заявления Владимира Зеленского о помощи РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:32:00+03:00

2025-02-03T15:32:00+03:00

2025-02-03T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х перестать посылать деньги Украине после заявления Владимира Зеленского о помощи США."Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!" — написал он. Филиппо назвал конфликт на Украине схемой хищения средств и поинтересовался, когда начнется масштабное расследование. На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.

https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо