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Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 03.02.2025 (обновлено: 16:38 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/filippo-1997114127.html
Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского
Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского - РИА Новости, 03.02.2025
Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х перестать посылать деньги Украине после заявления Владимира Зеленского о помощи РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:32:00+03:00
2025-02-03T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
владимир зеленский
флориан филиппо
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х перестать посылать деньги Украине после заявления Владимира Зеленского о помощи США."Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!" — написал он. Филиппо назвал конфликт на Украине схемой хищения средств и поинтересовался, когда начнется масштабное расследование. На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
https://ria.ru/20250203/panchenko-1996973478.html
https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html
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в мире, украина, франция, владимир зеленский, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо
Во Франции раскрыли, на что нужно пойти после заявления Зеленского

Политик Филиппо призвал перестать поддерживать Украину после слов Зеленского

© Getty Images / NurPhoto/Andrzej IwanczukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Andrzej Iwanczuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х перестать посылать деньги Украине после заявления Владимира Зеленского о помощи США.

"Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Мир узнает". Журналистка выступила с призывом после заявления Зеленского
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Филиппо назвал конфликт на Украине схемой хищения средств и поинтересовался, когда начнется масштабное расследование.

На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийФлориан Филиппо
 
 
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